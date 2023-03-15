Çevrelerindekilere aldırış etmeden sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Bir gören bir daha baktı... Görüntüler sosyal medyada olay yarattı

Tayland’ın popüler turistik merkezlerinden biri olan Pattaya’da bir erkek ve kadının sokak ortasında yakınlaştığı görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Olaya şahit olan bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı ve Tayland basını olayı haberleştirdi.

PARA CEZASI GÜNDEMDE

İsmi açıklanmayan çift toplumsal alanda küçük düşürecek veya rahatsız edecek şekilde hareket ederek Ceza Yasasının 397. Maddesini ihlal ettikleri için 5.000 baht (yaklaşık 2 bin 742 TL) kadar para cezasına çarptırılabilirler.