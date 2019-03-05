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Kalk Gidelim dizisine flaş transfer! Ünlü şarkıcı Cem Belevi hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2019 20:24 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kalk Gidelim dizisine, İnadına Aşk dizisiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Cem Belevi katıldı.

Kalk Gidelim dizisine flaş transfer! Ünlü şarkıcı Cem Belevi hangi rolde oynayacak?

TRT 1'in Staff Film imzalı ilgiyle takip edilen Kalk Gidelim dizisinin kadrosuna Nilay Deniz, Ferhat Yılmaz ve Sinan Albayrak'tan sonra yeni bir isim daha eklendi.

KADROYA DAHİL OLDU
Yayınlandığı iki sezondur güçlü rakiplerini geride bırakarak yoluna emin adımlarla devam eden Kalk Gidelim'in yeni sürprizi müzisyenliği kadar oyunculuğu ile de ses getiren Cem Belevi. Türk Pop müziğinin başarılı ismi Cem Belevi önemli bir karakter ile Kalk Gidelim kadrosuna dahil oldu.

"BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"
Geçtiğimiz gün Staff Film ile anlaşma imzalayan Belevi duygularını Sinan aşkının peşinden koşan tutkulu, mert ve dürüst ve eğlenceli bir karakter bu güzel karakteri böylesine deneyimli bir kadroda oynama fikri beni çok heyecanlandırıyor sözleriyle dile getirirken, yapımcı Eyüp Üstün de " Cem Belevi'yi ekibimize dahil etmekten dolayı çok mutluyuz. Güçlü kadromuzu yeni isimlerle daha da güçlendirerek başarımızı ikiye katlayacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

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Kalk Gidelim her Cumartesi saat 20.00'de TRT1 ekranında izleyicisi ile buluşuyor.

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