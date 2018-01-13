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Kalp Atışı dizisinden kötü haber!

KALP ATIŞI HABERLERİ | 13.01.2018 00:18 | Son Güncelleme 7 saat önce

Show TV'de 'Doktorlar' dizisine benzetilen Kalp Atışı, oldukça iddialı başlamıştı. İstediği başarıyı elde edemeyen dizi final kararı aldı.

Kalp Atışı dizisinden kötü haber!

Başrollerini Öykü Karayel ile Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Atışı cuma günleri reytinglerde kıyasıya mücadele ediyor. Şevkat Yerimdar, İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar ve Payitaht Abdülhamid ile mücadele eden Kalp Atışı reytinglerde istediği sonucu alamayınca final yapma kararı aldı.

SHOW TV'DE BİTEN 3. DİZİ OLDU
Yeni dizilerin başlamasıyla birlikte kimi dizilerin yayın günü değişti. Show Tv'de bir final kararı daha geldi. Önce Klavye Delikanlıları ardından Yüz Yüze final yapmıştı. Show Tv çok izlenen bir diziyi daha bitiriyor. Ödüllü olan dizi Kalp Atışı final yapma kararı aldı.

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kalp atışı show tv

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