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Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Tavuk ve sütü aynı anda tüketmeye kalkmayın

06.07.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuk ve süt ayrı ayrı lezzetli ama dikkatsizce hazırlandığında tehlikeli olabilecek iki farklı besindir. Uzmanlar çeşitli rahatsızlıklarla karşı karşıya kalmamak için bazı yiyecekleri birlikte yeme konusunda uyarılarda bulunuyor. Bunlar da biri de süt ürünleri ile tavuğu birlikte veya peş peşe tüketmemektir. Eğer süt ve süt ürünlerini tavukla birlikte tüketirseniz yaşayacaklarınız muhtemelen şu şekilde olacak!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Tavuk ve sütü aynı anda tüketmeye kalkmayın

İnsanların yemeklerden hemen sonra veya yemekle birlikte genellikle süt tükettiği oluyor. Ana yemeği tavuk olan bir yemekten sonra sütlü tatlılar tercih edilebiliyor. Ancak, uzmanlar süt ürünlerini tavuk ürünleri ile kombinleyerek veya peş peşe yenmesini desteklemez.

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Tavuk ve süt ürünlerini bir arada veya peş peşe tüketmek sindirim sorunlarından cilt sorunlarına kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle cilt sorunları yaşıyorsanız, muhtemelen ne tükettiğinizi yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiştir.

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SÜT VE TAVUK BİRLİKTE TÜKETİLİRSE...

Sütün sindirimi protein açısından zengin olan tavuktan farklıdır. Bu nedenle süt ve tavuk yemek vücutta toksinlerin oluşmasına ve birikmesine neden olabilir. Öte yandan tavuk yemeklerinin sindirimi bazı insanlarda sindirim sistemini zorlayabilir. Mide asitlerinin salınması sindirim sürecine ciddi yük bindirebilir.

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Mide ağrısı, mide bulantısı, hazımsızlık, gaz, şişkinlik, ülser, kötü koku, kabızlık, asit reflüsü hatta cilt hastalıkları ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Uzmanlar, tavuk ve süt ürünlerini birlikte tüketmek yerine iki saat arayla ayrı ayrı tüketilmesini tavsiye ediyor.


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