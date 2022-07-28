HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kalp hastalığına bire bir: Bitter çikolatanın etkileyici faydaları

Kalp hastalığına bire bir: Bitter çikolatanın etkileyici faydaları

28.07.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitter çikolata, genel sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilecek besinlerle yüklüdür. Kakao ağacının çekirdeğinden yapılmış kaliteli bir bitter çikolata, bulabileceğiniz en iyi antioksidan kaynaklarından biri olarak ön plana çıkıyor. Araştırmalar, bitter çikolatanın birden çok hastalığa iyi geldiğini ortaya koydu. Kalp hastalığı riskini azaltan bitter çikolata, aynı zamanda tok tutar.

Kalp hastalığına bire bir: Bitter çikolatanın etkileyici faydaları

Mayalar ve Aztekler’de kralların yiyeceği olarak bilinen kakao çekirdeği, yıllar içinde değişim göstererek dünyaya yayıldı. Dünyanın en sevilen yiyeceklerinden biri olan kakaodan yapılan bitter çikolatanın sağlığa faydaları ise mükemmel. Antioksidan deposu olan bitter çikolata kalp hastalığı riskini azaltır, tok tutar. Araştırmalar, orta düzeyde çikolata tüketenlerde kalp hastalığı riskinde azalma olduğunu gösteriyor.

iStock-829253402

Kaliteli bitter çikolata, lif, demir, magnezyum, bakır, manganez ve diğer birkaç mineral açısından zengindir. Kakao ve bitter çikolata çok çeşitli güçlü antioksidanlara sahiptir. Aslında, diğer yiyeceklerden çok daha fazlasına sahip.

Ev kadınlarının hepsi yapıyor! Hastanelik olmak istemiyorsanız uzak durunEv kadınlarının hepsi yapıyor! Hastanelik olmak istemiyorsanız uzak durun

BİTTER ÇİKOLATA CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR, GÜNEŞTEN KORUR

Kakaodaki biyoaktif bileşikler, arterlerdeki kan akışını iyileştirebilir ve kan basıncında küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşe neden olabilir.

iStock-547414120

Kakaodaki flavanoller ciltteki kan akışını iyileştirebilir ve cildinizi güneş ışınlarının hasarından koruyabilir. Kan akışını artıran bitter çikolata, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanelik olmak istemiyorsanız uzak durunHastanelik olmak istemiyorsanız uzak durun
Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturmaRekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma
Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm! Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!
Anahtar Kelimeler:
kalp hastalıkları belirtileri kakao meyvesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Cehennem sıcakları yolda, 50 dereceye çıkacak

Cehennem sıcakları yolda, 50 dereceye çıkacak

İlginizi Çekebilir

Başka görüşlere karşı katı olmayın! Kazançlı çıkabilirsiniz

Başka görüşlere karşı katı olmayın! Kazançlı çıkabilirsiniz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.