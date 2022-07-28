Kalp hastalığına bire bir: Bitter çikolatanın etkileyici faydaları

Mayalar ve Aztekler’de kralların yiyeceği olarak bilinen kakao çekirdeği, yıllar içinde değişim göstererek dünyaya yayıldı. Dünyanın en sevilen yiyeceklerinden biri olan kakaodan yapılan bitter çikolatanın sağlığa faydaları ise mükemmel. Antioksidan deposu olan bitter çikolata kalp hastalığı riskini azaltır, tok tutar. Araştırmalar, orta düzeyde çikolata tüketenlerde kalp hastalığı riskinde azalma olduğunu gösteriyor.

Kaliteli bitter çikolata, lif, demir, magnezyum, bakır, manganez ve diğer birkaç mineral açısından zengindir. Kakao ve bitter çikolata çok çeşitli güçlü antioksidanlara sahiptir. Aslında, diğer yiyeceklerden çok daha fazlasına sahip.

BİTTER ÇİKOLATA CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR, GÜNEŞTEN KORUR

Kakaodaki biyoaktif bileşikler, arterlerdeki kan akışını iyileştirebilir ve kan basıncında küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşe neden olabilir.

Kakaodaki flavanoller ciltteki kan akışını iyileştirebilir ve cildinizi güneş ışınlarının hasarından koruyabilir. Kan akışını artıran bitter çikolata, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir.



