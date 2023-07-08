Kalp krizi riskini 4 kat artırıyor! Fark etmeden yaptığımız bu hataya dikkat

Kalp krizi ve inme tüm dünyada en sık tespit edilen ölüm nedenleridir. Dünya Sağlık Örgütü, 2030 yılı geldiğinde kalp damar hastalıklarına bağlı her sene 23,6 milyon insanın yaşamını kaybedeceğini öngörür. Kalp krizinden kurtulan insanlar kalp krizi geçirmeden önce yaptıkları o büyük hatayı itiraf ettiler. işte dikkat etmeniz noktalar...

Kalp krizinde görülen en temel kalp krizi belirtisi kalp ağrısı olarak tabir edilen göğüs ağrısıdır. Göğüs duvarının ardında hissedilen bu ağrı, sanki göğüs kafesine biri oturmuş hissi veren ağırlık ve baskı yapıcı tarzda künt bir ağrıdır. Sol kola, boyuna, omuzlara, karın, çene ve sırta yayılabilir. Genel olarak 10-15 dakika kadar sürer.

KALP KRİZİ RİSKİNİ DÖRT KAT ARTIRIYOR

Uzmanlar, insanları kış aylarında artan ağır yiyeceklere aşırı düşkünlük göstermeden önce iki kez düşünmeleri konusunda uyardı. Ağır yemeklerin "kalbe yük olduğunu" ve kalp krizi riskinizi artırabileceğini öne sürdüler. Geçmiş araştırmalar, kalp krizi sayısının Noel zamanı civarında artma eğiliminde olduğunu buldu. Geçmişte yapılan bir çalışma, alışılmadık derecede ağır yemekler yiyen kişilerin yemekten sonraki iki saat içinde kalp krizi geçirme ihtimalinin dört kat daha fazla olduğunu buldu.

Çalışmanın bir parçası olarak, New Orleans'taki doktorlar 1.986 miyokard enfarktüsü hastasına zorlu sınavlardan önce yedikleri yemekleri sordu. Bunlardan 158'i kalp krizinden sonraki 26 saat içinde "ağır bir yemek" yediğini ve 25'i ataktan iki saat önce büyük bir yemek yediğini itiraf etti.

Kalp krizi, kalbe giden kan akışının aniden engellenmesidir. Bunun nedeni genellikle atardamarlarınızın duvarlarında yağ birikintilerinin birikmesidir. Ağır yemek yemek bu sorunu şiddetlendirebilir.

YAĞLI YEMEKLER KALBE YÜK BİNDİRİYOR

Doktor Allison Zielinski, "Yağlı yemekler özellikle kalbe yük bindiriyor. Alışılmadık derecede ağır yemekler, daha yüksek kolesterol seviyelerine katkıda bulunmanın yanı sıra, muhtemelen kan akışındaki değişiklikler ve yemekten sonra kalp atış hızı ve kan basıncındaki artışlar nedeniyle kalp krizi riskinizi artırabilir." dedi.

YAĞ VE KARBONHİDRAT ORANI YÜKSEK YİYECEKLERİ SINIRLANDIRIN

"Kalp hastalığınız varsa, özellikle büyük bir öğünde, bol yiyecekli bir kutlamada veya en sevdiğiniz restoranda yemek yerken, yağ ve karbonhidrat oranı yüksek yiyecekleri sınırlayın."

ŞİŞKİN MİDE DÜZENSİZ KALP RİTMİNE NEDEN OLABİLİYOR

Ayrıca şişkin bir midenin daha hızlı ve düzensiz kalp ritmine sahip olmanıza neden olabileceğini açıkladı. Aritmi olarak bilinen kalp ritmindeki bu değişiklik, kalp krizi veya kalp yetmezliğine de neden olabilir. Başka bir doktor, yemek yediğinizde vücudunuzun kanı kalbinizden sindirim sisteminize yönlendirdiğini açıkladı.

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