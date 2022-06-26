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Kalp krizi tespitinde mucizevi yöntem! Kalp krizi öncesinde nasıl anlaşılıyor?

26.06.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizinin önceden tespiti için çığır açacak bir gelişmeye imza atıldı. Bilim insanları kalp krizi ile göz arasındaki bağlantıyı inceledi ve gözün retinasındaki vasküler karmaşıklık ile kalp krizi geçirme riski arasındaki bağlantıyı tespit etti. Buna göre ilerleyen dönemlerde göz muayenesi ile kalp krizi önceden tespit edilebilecek.

Kalp krizi tespitinde mucizevi yöntem! Kalp krizi öncesinde nasıl anlaşılıyor?

Yapılan yeni araştırmalar ile kalp krizinin önceden tespiti konusunda bir ilke imza atıldı. Buna göre vücudumuzun en önemli organlarından biri olan göz muayenesi ile kalp krizinin varlığı ya da tehlikesi önceden tespit edilebilecek. Araştırma sonuçlarına göre retina taramaları bu konuda önemli bir fayda sağlayabilir.

GÖZ MUAYENESİ İLE KALP KRİZİ ÖNCEDEN TESPİT EDİLEBİLİR!

Yapılan araştırmalarda gözün retinasındaki vasküler karmaşıklık ile miyokard enfarktüsü veya başka bir deyişle kalp krizi geçirme riski arasında bir bağlantı tespit edildi. Yapılan bu çığır açıcı keşif, büyük bir birey grubunu temsil eden verileri işlemek için yapay zeka kullanılarak yapıldı.

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Araştırma sonuçlarına göre gelecekte yakın bir dönemde retina taramaları kalp krizlerini öngörebilir. Yeni araştırmalar, insan gözündeki retinanın arkasında bulunan kan damarlarındaki karmaşıklığın azalmasının miyokard enfarktüsü için erken bir belirteç olduğunu tespit etti.

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Oftalmolog Dr. Howard R., verdiği bir röportajda konuyla ilgili "On yıllardır, gözün sadece ruhun penceresi değil, aynı zamanda beyne ve aynı zamanda vücuda açılan bir pencere olduğunu her zaman anlattım. AI (yapay zeka) durumun böyle olduğunu kanıtlıyor” şeklinde konuştu.

BİREYSEL RİSK TAHMİNİNDE KULLANILABİLECEK

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Kardiyolog Dr. Rigved Tadwalkar ise bulguların ilginç olduğunu ifade ederek " Retina damarlarının incelenmesinin kardiyovasküler sağlık hakkında fikir verebileceğini bilsek de, bu çalışma retina damar sisteminin özelliklerinin kalp krizi için bireysel risk tahmininde kullanılabileceğine dair kanıt sunuyor " dedi.

38 BİN KATILIMCININ RETİNALARI TARANDI

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Projede, 500.000'den fazla kişi için demografik, epidemiyolojik, klinik ve genotipleme verilerinin yanı sıra retinal görüntüleri içeren UK Biobank'tan alınan veriler kullanıldı. Veriler, demografik veriler altında bireylerin yaşını, cinsiyetini, sigara içme alışkanlıklarını, sistolik kan basıncını ve vücut kitle indeksini (BMI) içeriyordu. Araştırmacılar, çığır açan bu inceleme için retinaları taranmış olan ve daha sonra kalp krizi geçiren yaklaşık 38 bin İngiliz katılımcı belirlediler.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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