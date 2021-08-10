MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ne zaman kurtulacağız senden..."

Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ne zaman kurtulacağız senden..."

10.08.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin iddialı dizilerinden Kalp Yarası’nın 7. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin’in paylaştığı diziden nefes kesen bir fragman yayınlandı.

Kalp Yarası son bölümü final sahnesiyle hafızalara kazındı. Gelişmelerin ardı arkasının kesilmediği Kalp Yarası son bölümünde Baha'nın ortaya çıkışı dengeleri bir kez daha alt üst etti. Finalde Ferit'in atı Fırtına'nın yere yığılması şoke etkisi yarattı. Kalp Yarası dizisinin hayranları gözlerini 7. bölüm fragmanına çevirdi.

Kalp Yarası 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! &quot;Aşık oldum ben&quot;Kalp Yarası 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Aşık oldum ben"

KALP YARASI KONUSU

Kalp Yarası dizisi; Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdiMüge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi
PARTNERRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşımRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Neva, kızı Hayal'i bulabilecek mi?Neva, kızı Hayal'i bulabilecek mi?
Anahtar Kelimeler:
Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Afgan gazetecinin videosuna soruşturma

Afgan gazetecinin videosuna soruşturma

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...

MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

'Bilal'in eşi güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı!

'Bilal'in eşi güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı!

Olay itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim

Olay itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.