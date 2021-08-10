Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ne zaman kurtulacağız senden..."

Kalp Yarası son bölümü final sahnesiyle hafızalara kazındı. Gelişmelerin ardı arkasının kesilmediği Kalp Yarası son bölümünde Baha'nın ortaya çıkışı dengeleri bir kez daha alt üst etti. Finalde Ferit'in atı Fırtına'nın yere yığılması şoke etkisi yarattı. Kalp Yarası dizisinin hayranları gözlerini 7. bölüm fragmanına çevirdi.

KALP YARASI KONUSU

Kalp Yarası dizisi; Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor.

