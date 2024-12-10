MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kalpazan neden final yapıyor? Senaristten gündem olan sözler: Cesur davrandık, sistem...

Kalpazan neden final yapıyor? Senaristten gündem olan sözler: Cesur davrandık, sistem...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.12.2024 09:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalpazan neden final yapıyor? sorusu seyirciler tarafından merak edildi. Kalpazan dizisi final bölümü sonrası başrol oyuncusu Deniz Baysal ve senarist Sema Ali Erol paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Kalpazan neden final yapıyor? Senaristten gündem olan sözler: Cesur davrandık, sistem...

"Kalpazan" dizisinin final yapma kararı, izleyicileri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı ve bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yönetmenliğini Uğur Karaaslan’ın üstlendiği dizi, yayınlandığı dönemde dikkatleri üzerine çekmişti, ancak seyircilerin büyük ilgisine rağmen, yapımcılar diziyi sonlandırma kararı aldı.

Bu durumu öğrenen izleyiciler, final kararını protesto etti ve dizinin bitmesinin ardından tepkilerini dile getirdi.

Başrol oyuncusu Deniz Baysal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile diziye veda ederken, izleyicilerine teşekkür etti ve şu sözlerle dikkat çekti:

Ani final kararı şaşırtmıştı! Bitme nedeni ortaya çıktı Ani final kararı şaşırtmıştı! Bitme nedeni ortaya çıktı

"Alt tarafı dizi olabilir ama hepimizin ana akımda ayrı bir soluğa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kimsenin izleme zevkine laf edilmemeli, fakat bu konuda sistemden kaynaklı, sadece 4.500 hanenin seyir zevkinin 85 milyona mal edilmesi beni çok üzüyor. Belki sistem farklı olsa da sonuç yine değişmezdi, bilinmez. Fakat aylarca emek verilip bir solukta bitirilen nice proje var. Zaten azalmış olan televizyon izleyicisinin, ücret ödemek zorunda kalmadan daha fazla seçeneği hak ettiğini düşünüyorum."

Kalpazan final yaptı, seyirci isyan etti! Başrol oyuncusundan bomba sözler Kalpazan final yaptı, seyirci isyan etti! Başrol oyuncusundan bomba sözler

GeWrpdPWoAEUBjY

"CESUR DAVRANDIK"

Dizinin senaristi Sema Ali Erol da sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Erol, "Kalpazan"ın final yapması kararının ardından şunları yazdı:

Ekran görüntüsü 2024-12-10 094235

"Bir başkaldırıydı Kalpazan. Bir sistem eleştirisiydi. Cesur davrandık, başka türlü yazamazdık. Kısa sürse de bizim alnımızın akı oldu. Yazarından, yönetmenine, oyuncusundan setine çok güzel bir ekip olduk ve herkes yüreğini koydu. İşimizle gurur duyuyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Kalpazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Van'da ortalık savaş alanına döndü! Araçlar birbirine çarparak durabildi

Van'da ortalık savaş alanına döndü! Araçlar birbirine çarparak durabildi

TÜİK Başkanının kardeşi suçüstü yakalandı: Milyonlarca lira konuşuluyor

TÜİK Başkanının kardeşi suçüstü yakalandı: Milyonlarca lira konuşuluyor

Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Korkunç görüntüler: Bir odada üst üste istiflenmiş 40 ceset!

Korkunç görüntüler: Bir odada üst üste istiflenmiş 40 ceset!

Asgari ücrette pazarlık günü! Saatler kala, 'denge' mesajı geldi

Asgari ücrette pazarlık günü! Saatler kala, 'denge' mesajı geldi

2013'te kapatılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Suriyeliler için yeniden açıldı

2013'te kapatılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Suriyeliler için yeniden açıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.