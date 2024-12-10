Kalpazan neden final yapıyor? Senaristten gündem olan sözler: Cesur davrandık, sistem...

"Kalpazan" dizisinin final yapma kararı, izleyicileri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı ve bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yönetmenliğini Uğur Karaaslan’ın üstlendiği dizi, yayınlandığı dönemde dikkatleri üzerine çekmişti, ancak seyircilerin büyük ilgisine rağmen, yapımcılar diziyi sonlandırma kararı aldı.

Bu durumu öğrenen izleyiciler, final kararını protesto etti ve dizinin bitmesinin ardından tepkilerini dile getirdi.

Başrol oyuncusu Deniz Baysal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile diziye veda ederken, izleyicilerine teşekkür etti ve şu sözlerle dikkat çekti:

"Alt tarafı dizi olabilir ama hepimizin ana akımda ayrı bir soluğa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kimsenin izleme zevkine laf edilmemeli, fakat bu konuda sistemden kaynaklı, sadece 4.500 hanenin seyir zevkinin 85 milyona mal edilmesi beni çok üzüyor. Belki sistem farklı olsa da sonuç yine değişmezdi, bilinmez. Fakat aylarca emek verilip bir solukta bitirilen nice proje var. Zaten azalmış olan televizyon izleyicisinin, ücret ödemek zorunda kalmadan daha fazla seçeneği hak ettiğini düşünüyorum."

"CESUR DAVRANDIK"

Dizinin senaristi Sema Ali Erol da sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Erol, "Kalpazan"ın final yapması kararının ardından şunları yazdı:

"Bir başkaldırıydı Kalpazan. Bir sistem eleştirisiydi. Cesur davrandık, başka türlü yazamazdık. Kısa sürse de bizim alnımızın akı oldu. Yazarından, yönetmenine, oyuncusundan setine çok güzel bir ekip olduk ve herkes yüreğini koydu. İşimizle gurur duyuyoruz."