Kamera kalitesiyle sizi kendine hayran bırakacak 2022 model en iyi kameralı telefonlar

Akıllı telefonlar, iletişim görevini sağlamalarının yanı sıra internette gezinmekten oyun oynamaya, film izlemekten fotoğraf çekmeye kadar birçok farklı aktivite için kullanılıyor. Akıllı telefonun sunduğu her özellikten en iyi şekilde yararlanmak ve başarılı fotoğraflar çekmek isteyenlerin yüzlerini gülümsetecek, kaliteli kameralı telefon modelleri üretiliyor. Kameralı telefon seçimi yapılacağı zaman MP değeri, geniş açı, diyafram aralığı, gece çekimi performansı ve lens seçimi gibi ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca güçlü RAM ve işlemciye sahip telefonlar, hız konusunda fark yaratıyor. Geniş depolama alanına sahip modellerse en sevilen fotoğraf ve videoların telefon hafızasına kaydedilmesini sağlıyor. Hazırsanız her bütçeye ve beğeniye uygun, 2022'nin en iyi kameralı telefonlara göz atalım!

1. Sade tasarımlardan hoşlananlar için: Samsung Galaxy A33 5G 128 GB 6 GB RAM Cep Telefonu

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Tercihini sadelikten yana kullananların beğenisini kazanan Samsung Galaxy A33 5G 128 GB 6 GB RAM Cep Telefonu, kamera alanında birbirinden üstün nitelikleriyle ilgi topluyor. 48 MP OIS kamerasıyla canlı görseller yakalayan model, görüntüyü başarıyla sabitlediği için bulanıklaşma ve titreme gibi sorunlar yaşatmıyor. Makro kamerasıyla yakınlaştırmada görüntü kalitesini koruyarak detayları ortaya çıkarıyor. Düşük ışıkta bile başarılı fotoğraflar çekerek kullanıcılarının takdirini kazanıyor. 5 nm 8 çekirdekli işlemcisiyle çoklu görevlerin altından başarıyla kalkan model, akıcı telefon deneyimi yaşamak isteyenleri sevindiriyor. Cihazın IP67 suya ve toza karşı dayanıklı olması da önemli bir ayrıntı.

2. Hayal ettiğiniz kamera donanımı: Xiaomi Redmi 10 (2022) 4 GB RAM 128 GB Hafıza Mavi Cep Telefonu

2022 yılına damga vuran kameralı telefonlar arasındaki Xiaomi Redmi 10 (2022) 4 GB RAM 128 GB Hafıza Mavi Cep Telefonu, uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle yüksek kalite vadediyor. 6,5 inç boyutunda ve 90 Hz yenileme hızına sahip full HD+ AdaptiveSync ekranıyla büyüleyici görsellik sunuyor. Model, ince ve zarif tasarımıyla da beğeni kazanıyor. 4 GB RAM ve MediaTek Helio G88 işlemcisiyle akıcı telefon deneyimi yaşatıyor. 50 MP yapay zekâ destekli, dörtlü kamerasıyla muhteşem çekimlerin yapılmasına olanak tanıyor. 5000 mAh pile ve 18 Watt hızlı şarj desteğine sahip olması da cabası!

3. Her ışıkta daha iyi fotoğraflar çekin: Apple iPhone 14 128 GB Kırmızı Akıllı Telefon

2022 kameralı telefon modelleri arasında bir yıldız gibi parlayan Apple iPhone 14 128 GB Kırmızı Akıllı Telefon, muhteşem özellikleri ve şık tasarımıyla görenlerin ilgisini cezbediyor. 6,1 inç boyutundaki süper retina XDR ekranıyla kusursuz görsellik ortaya koyan model, A15 bionic çipiyle yüksek hızlı performans vadediyor. Video çekimlerinde de tüm beklentileri karşılayan cihaz, sinematik moduyla saniyede 30 kareye kadar 4K Dolby Vision çekimler yapıyor. Hareket moduyla titremeyen videolar çekerek aksiyon anlarını başarılı şekilde kaydediyor. Gelişmiş ana kameralarıyla loş ışıkta bile en iyi fotoğrafları çekiyor.

4. Bütçesi kısıtlı olanlara: Reeder P13 Blue Plus 2022 Akıllı Cep Telefonu

Bütçesi kısıtlı olan ve en iyi kameralı telefonu satın almak isteyenlerin kaçırmaması gereken Reeder P13 Blue Plus 2022 Akıllı Cep Telefonu, bir dolu kaliteli özelliğiyle adından söz ettiriyor. 4780 mAh kapasiteli büyük piliyle gün boyu kesintisiz iletişim ve eğlence sunuyor. 4 GB RAM ve güçlü donanımıyla akıcılık sağlayarak birden fazla işlemin aynı anda yapılmasına olanak tanıyor. Arka kısımdaki 8 MP üçlü kamerasıyla önemli anların en başarılı şekilde kaydedilmesine yardımcı oluyor. Ön kamera performansıyla da kullanıcılarından tam not alan model, dokunmatik odaklama ve yüz tanıma özellikleriyle detaylı çekim yapıyor.

5. Kaliteli selfieler çekin: Oppo Realme C21Y 64 GB Mavi Akıllı Telefon

Kameralı telefon alırken önceliği yüksek ön kamera performansı olanları mutlu eden Oppo Realme C21Y 64 GB Mavi Akıllı Telefon, harika selfie çekimleri yapıyor. 5 MP çözünürlüğündeki ön kamerası, F2.2 geniş diyafram aralığıyla ortam ışığını en iyi şekilde yakalıyor. Böylece karanlık ortamda görüntü kalitesinde düşüş olmasını engelliyor. Aynı şekilde porte modu, sanal flaş ışığı ve yapay zekâ iyileştirici özellikleriyle fotoğraf kalitesini yükseltiyor. Arka kısımda 13 MP üçlü kamera sistemi kullanan cihaz, akıllı lensleri sayesinde görüntü yakınlaştırması yapıldığında bile kaliteyi düşürmeden çekimler yapabiliyor. 4GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesiyle işlevselliği artırıyor.

6. Yüksek işlem gücü: POCO M5 6 GB RAM 128 GB Hafıza Akıllı Telefon

POCO M5 6 GB RAM 128 GB Hafıza Akıllı Telefon, "En iyi telefon kamerası hangisi?" sorusuna 50 MP yapay zekâ destekli, üçlü kamera sistemiyle yanıt veriyor. Yapay zekâ algoritmasıyla yüksek kaliteli görüntü optimizasyonu sağlayarak çekimleri en net hâle dönüştürüyor. 5000 mAh kapasitesindeki büyük piliyle şarjı uzun süre dayanan model, 18 Watt gücündeki hızlı şarj özelliğiyle de önemli bir zaman avantajı yaratıyor. Modelin en sevilen özellikleri ise DC karartma, güneş ışığı ekranı ve okuma moduyla göz yorgunluğunu azaltıp harika bir seyir deneyimi yaşatması.

7. Fiyat performans ürünü arayanlara: GENERAL MOBILE GM22 Akıllı Telefon

Uygun fiyatı ve bol özellikleriyle fiyat performans dengesini başarıyla koruyan GENERAL MOBILE GM22 Akıllı Telefon, en iyi kameralı akıllı telefon yorumlarını alan modellerden biri. Kullanıcıları tarafından övgüyle bahsedilen model, 6,52 inç boyutundaki HD+ IPS LCD ekranıyla kusursuz görsellik sunuyor. Açık yeşil rengiyle şık tasarım ortaya koyuyor. Arka kısımdaki 13 MP üçlü kamerasıyla en iyi fotoğraf karelerine imza atıyor. Gelişmiş parmak izi sensörü ve akıllı yüz tanıma teknolojisiyle güvenliği elden bırakmıyor. Cihazın 5002 mAh pile sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

8. Ultra geniş açılı kamerasıyla zengin kareler yakalayın: Samsung Galaxy M13 128 GB 4 GB RAM Cep Telefonu

Geniş açılı en iyi kameralı telefonlar arasında fark yaratan Samsung Galaxy M13 128 GB 4 GB RAM Cep Telefonu, ultra geniş açısıyla eşsiz manzara çekimleri yapıyor. Geniş ekranı ve minimal çentik tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan model, film izlerken ve oyun oynarken eğlencenin dozunu yükseltiyor. Dolby Atmos özelliğiyle zengin ses kalitesi sunuyor. Arka kısımda üçlü kamera sistemi kullanan cihaz, fotoğraf çekerken her zaman ayrıntıları yakalamayı sevenleri memnun ediyor. 128 GB depolama kapasitesiyle fotoğraf ve videoların sorunsuz muhafaza edilmesini sağlıyor. Üstelik pil konusunda güçlü performans göstererek kullanıcıları sevindiriyor.

9. Klasiklerden vazgeçemeyenlere: 2022 Apple iPhone SE 64 GB Akıllı Telefon

En sevilen iPhone modellerinden iPhone SE, 2022 yılında hayranları için güncellenerek geri döndü! 2022'nin en ucuz ve kaliteli iPhone modeli olan 2022 Apple iPhone SE 64 GB Akıllı Telefon, sevilen anları en kaliteli fotoğraflarla ölümsüzleştirmek isteyenlerin radarına hızlıca giriş yapıyor. 4,7 inç boyutuyla büyük telefon sevmeyenler için harika bir seçenek olan model, retina HD ekranıyla canlı görsellik vadediyor. A15 bionic çip kullanıldığı için ışık hızında çalışarak uygulama geçişlerini hızlandırıyor. HDR 4 teknolojisi, başarılı portre çekimleri ve 1080 piksel video çekimiyle dolu dolu kullanım sunuyor. Üstelik model IP67 suya dayanıklılık sertifikasına sahip.

10. Büyük ekran deneyimi: Reeder S19 Max 128 GB Siyah Akıllı Telefon

Uygun fiyatlı en iyi kameralı telefon modelini arayanların mutlaka göz atması gereken Reeder S19 Max 128 GB Siyah Akıllı Telefon, 6,5 inç ekran boyutuyla büyük ekranlı telefon deneyimi yaşatıyor. Aynı şekilde HD+ görüntü kalitesiyle canlı görsellik sunuyor. 4 GB RAM kullanarak akıcılık konusunda kullanıcılarını memnun eden cihaz; 128 GB depolama alanıyla uygulama, oyun, fotoğraf ve videoların yer problemi yaşamadan telefona kaydedilmesini sağlıyor. 13 MP kamerasıyla inanılmaz netlikte fotoğraflar yakalıyor. 3950 mAh bataryasıyla gün içinde kullanıcılarına şarj problemi yaşatmıyor. Modelin üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

11. Ayrıntıları öne çıkaran yeni özelliklerle tanışın: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128 GB Depolama 8 GB RAM Cep Telefonu

Yüksek kaliteli donanıma sahip kameralı telefon arayanlara tavsiye edilen Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128 GB Depolama 8 GB RAM Cep Telefonu, en iyi kameralı Android telefonlar 2022 sıralamasında ilk sıralarda bulunuyor. 4 nm işlemcisiyle muazzam performans sergileyen model, birinci sınıf Android telefon deneyimi yaşatıyor. 120 Hz yüksek ekran yenileme hızı ve Amoled ekranıyla başarılı görsellik sunan cihaz, profesyonel kameralarıyla da adından söz ettiriyor. OIS özelliği sayesinde hareketli fotoğraf ve video çekimlerinde görüntünün asla bulanıklaşmasına izin vermiyor. Böylece aksiyon hâlinde bile eğlenceli anlar keyifle kaydediliyor.

12. Etkileyici portre çekimleri için: OPPO Reno 7 Kozmik Siyah Akıllı Telefon

"En iyi kameralı telefon hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan OPPO Reno 7 Kozmik Siyah Akıllı Telefon hem arka hem ön kamerasıyla etkileyici fotoğraflar çekiyor. Oppo tarafından özel olarak tasarlanan ve Sony imzasını taşıyan IMX709 ön kamerası, yüksek ışık yakalama yeteneği sayesinde parlak ve net fotoğraf kalitesi sunuyor. Arka kısımda 64 MP yapay zekâ üçlü kamera kullanan cihaz, mikrolens ve derinlik kameralarıyla ayrıntılı ve zengin çekimler yapılmasına imkân tanıyor. 128 GB depolama alanıyla fotoğraf ve videoların dert etmeden yedeklenmesine yardımcı oluyor. Harika, değil mi?

13. Yüksek hızlı performans arayanlara: Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8 GB RAM 128 GB Hafıza Beyaz Akıllı Cep Telefonu

En iyi kameralı telefonu satın almak isteyenlere tavsiye edilen Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8 GB RAM 128 GB Hafıza Beyaz Akıllı Cep Telefonu, 108 MP profesyonel sınıf ana kamerasıyla dudak uçuklatıyor. Aynı şekilde geniş açı ve OIS özellikleriyle yüksek kaliteli çekimler yapılmasına imkân tanıyor. 6,67 inç boyutundaki full HD+ Amoled DotDisplay ekranıyla kusursuz görsellik sunuyor. 120 Hz ekran yenileme hızıyla hem oyun oynarken hem video izlerken akıcı seyir deneyimi vadediyor. 5000 mAh büyük pili ve 67 Watt gücündeki hızlı şarj özelliğiyle gün boyu şarjı dert etmeden kullanılıyor.

14. Yeni teknolojileri keşfedin: Samsung Galaxy S22 5G 128 GB Depolama 8 GB RAM Cep Telefonu

Koyu yeşil rengi ve görkemli tasarımıyla beğeni kazanan Samsung Galaxy S22 5G 128 GB Depolama 8 GB RAM Cep Telefonu, en iyi Samsung kameralı telefon modelleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. 4 nm işlemcisi ve 8 GB RAM'i sayesinde yüksek hız sunan model, uygulama geçişlerini hızlandırdığı gibi aynı anda birden çok programı tam performans çalıştırıyor. Arkasındaki üçlü kamera sistemiyle kusursuz fotoğraflar çekiyor. Modelin en sevilen özelliği ister gece ister güneş altında çekim yapılsın, görüntü kalitesini bozmuyor ve ortam ışığını ideal kalitede yakalıyor. 128 GB depolama kapasitesiyle fotoğraf ve videoları muhafaza edebiliyor.

15. En ufak detayları bile yakalayın: General Mobile GM22 Pro Single Pearl Black Akıllı Telefon

General Mobile markasının 2022 yılında ürettiği en iyi telefon modeli olan General Mobile GM22 Pro Single Pearl Black Akıllı Telefon, üst seviye özellikleriyle adından söz ettiriyor. 6.78 inç boyutunda full HD+ IPS LCD ekranıyla seyir keyfini arşa çıkarıyor. 108 MP yapay zekâ destekli dörtlü kamerasıyla muhteşem kalitede fotoğraflar çekiyor. Aynı şekilde 16 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla başarılı selfielere imza atıyor. 8 GB RAM ve MediaTek Helio G95 işlemcisiyle en zorlu görevlerin bile altından başarıyla kalkıyor. 5000 mAh pil gücü ve 128 GB depolama alanıyla takdir topluyor.

16. Dört kat daha fazla çözünürlüğe sahip kamerasıyla: Apple iPhone 14 Pro 1 TB Uzay Siyahı Telefon

"En iyi kameralı iPhone hangisi?" sorusu sorulduğunda yüksek kaliteli donanımıyla öne çıkan Apple iPhone 14 Pro 1 TB Uzay Siyahı Telefon, etkileyici nitelikleriyle tam performans kullanım sunuyor. Gelişmiş 4 pikselli sensör kullanan 48 MP ana kamerasıyla en canlı ve net fotoğrafları çeken model, dört kata kadar daha fazla çözünürlük sunuyor. Böylece fotoğraf kırpmalarında kalite kaybı yaşanmıyor. Modelin en sevilen özelliği, düşük ışıkta çekim yaparken bile ayrıntıları belirgin hâle getirmesi. Böylece çok detaylı ve zengin çekimler yapılıyor. Şarj performansıyla da beğeni kazanan model, dolu şarjla 23 saate kadar kesintisiz video oynatabiliyor.

17. Göz alıcı tasarım: OPPO A96 6 GB RAM 128 GB Depolama Günbatımı Mavi Akıllı Telefon

Zarif tasarımıyla her ortamda dikkat çeken OPPO A96 6 GB RAM 128 GB Depolama Günbatımı Mavi Akıllı Telefon, güçlü kamera donanımıyla etkileyici çekimler yapıyor. 5000 mAh uzun ömürlü piliyle gün boyu oyun oynamaktan video çekmeye, çağrı görüşmesi yapmaktan film izlemeye kadar birçok aktivitenin yapılmasına imkân tanıyor. 33 Watt SUPERVOOC özelliğiyle 26 dakikada %50'den daha fazla şarj oluyor. Böylece zamanı değerli olanlara önemli bir avantaj vadediyor. 50 MP ana kamerasıyla değerli anları en yüksek kalitede kaydediyor. Ön kamerasında da yapay zekâ destekli doğal rötuş gibi özellikleri olduğundan göz alıcı selfieler çekilmesine imkân tanıyor.

18. Uygun fiyata yüksek kalite: TECNO MOBİLE POVA 3 128 GB Depolama 6 GB RAM Akıllı Telefon

En iyi fiyat performans ürünü kameralı telefonlar arasında yer alan ve çağdaş tasarımıyla merak uyandıran TECNO MOBİLE POVA 3 128 GB Depolama 6 GB RAM Akıllı Telefon, üst seviye özellikleriyle uzun yıllar sorunsuz kullanım vadediyor. 7000 mAh mega piliyle dudak uçuklatan model, kullanıcılarına gün boyu şarj derdine düşmeden telefonu doyasıya kullanma imkânı tanıyor. Güçlü donanımı sayesinde arka planda birçok uygulamayı sorunsuz çalıştırıyor. 6,9 inç geniş ekran boyutu ve full HD+ ekranıyla kaliteli görsellik sağlıyor. Arka kısımda üçlü kamera sistemi kullanan model, 50 MP ana kamerasıyla en net fotoğrafları çekiyor.

19. Hafif ve ince tasarımlardan hoşlananlara: Xiaomi Mi 12 Lite 8 GB RAM 256 GB Depolama Siyah Akıllı Telefon

İnce tasarımıyla son derece şık bir görsellik ortaya koyan Xiaomi Mi 12 Lite 8 GB RAM 256 GB Depolama Siyah Akıllı Telefon, 2022 yılının en iyi kameraları telefonları arasında önemli bir yere sahip. Hafif olduğu için ceplerde yük oluşturmadan taşınan model, 108 MP üçlü kamera sistemiyle rüyaları süsleyecek kalitede fotoğraf çekimleri yapıyor. Hareket yakalama özelliğiyle en aksiyonlu çekimlerde bile kristal kalitesinde netlik sağlıyor. 32 MP ön kamerası ve selfie portre moduyla muhteşem fotoğraflara imza atıyor. Ekran içine gömülü parmak izi sensörüyle beğeni kazanan model, güvenliği de elden bırakmıyor.

20. Her ortamda en iyi fotoğrafları çekmek isteyenlere: Xiaomi POCO X4 Pro 5G 8 GB RAM 256 GB Hafıza Sarı Akıllı Telefon

Amiral gemisi kameralı telefon modeli satın almak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken Xiaomi POCO X4 Pro 5G 8 GB RAM 256 GB Hafıza Sarı Akıllı Telefon, modern tasarımı ve güçlü özellikleriyle yüksek performanslı kullanım sunuyor. 6,67 inç full HD+ Amoled ekranı ve 120 Hz ekran yenileme hızıyla görselliği canlı ve kaliteli hâle dönüştürüyor. 5000 mAh kapasiteli pili ve 67 Watt turbo şarj özelliğiyle kullanıcılarını sürekli pil değerini düşünmekten kurtarıyor. 108 MP ana kamerasıyla profesyonel seviyede çekimler yapabilen model, OIS özelliği ile hareketli anları sorunsuz kaydediyor.

21. Fotoğraf ve video çekerken yaratıcılığınızı ortaya çıkarın: Casper VIA F30 Gri 4 GB RAM 128 GB Hafıza Akıllı Telefon

"Casper marka en iyi kameralı telefon modeli hangisi?" sorusunu soranlara tavsiye edilen Casper VIA F30 Gri 4 GB RAM 128 GB Hafıza Akıllı Telefon, sade ve modern tasarımıyla dikkatleri üzerine topluyor. 4 GB RAM kullanarak akıcı telefon deneyimi yaşatan model, 5000 mAh gücündeki bataryasıyla kullanıcılarını yarı yolda bırakmadan gün boyu kesintisiz kullanım sunuyor. 128 GB depolama kapasitesiyle fotoğraf, oyun, film, uygulama ve videoların doyasıya yedeklenmesini sağlıyor. 50 MP yapay zekâ destekli ana kamerasıyla birbirinden muhteşem fotoğraflar çeken cihaz, makro lensiyle ayrıntıları asla kaçırmıyor. Bokeh lensiyle odağı ortaya çıkararak fotoğrafları zenginleştiriyor.

2021 yılında çıkan ve kamera performansıyla 2022 modellerine eşdeğer özellikler gösteren birkaç örnek isteyenler için:

2021 yılında çıkan ancak 2022'de de en gözde telefonlar arasında yer alan en iyi kameraya sahip akıllı telefonlara da bu listemizde yer vermek istedik. İşte karşınızda hem 2021'e hem 2022'ye damgasını vuran, yüksek kamera performansıyla beğeni kazanan o modeller!

22. Fotoğrafçılıkta çığır açın: Xiaomi 11T 8 GB RAM 256 GB Depolama Göktaşı Grisi Akıllı Telefon

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Akıllı telefonuyla profesyonel seviyede fotoğraflar çekmek isteyenlere önerilen Xiaomi 11T 8 GB RAM 256 GB Depolama Göktaşı Grisi Akıllı Telefon, göktaşı grisi rengi ve inceltilmiş kenar çerçeveleriyle zarif bir tasarım sunuyor. Üst düzey donanıma sahip üçlü kamera sistemi yapay zekâ destekli olduğu için önemli avantajlar sağlıyor. Fotoğraf veya video çekilen ortamı kolayca analiz eden model, en doğru düzenlemeleri otomatik gerçekleştiriliyor. 4K çözünürlüğünde video çekimiyle beğeni kazanıyor. 8 GB RAM ve MediaTek Dimensity 1200 ultra işlemcisiyle akıcı hız sağlıyor. Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemiyle oyun ve videolarda yüksek ses kalitesi sunuyor.

23. Çok amaçlı kullanım: Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256 GB Depolama 12 GB RAM Yeşil Cep Telefonu

Yenilikçi tasarımıyla 2022 yılının en iyi kameralı telefonları arasında yer alan Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256 GB Depolama 12 GB RAM Yeşil Cep Telefonu, görenlerin ilgisini cezbediyor. Katlı haldeyken 6,2 inç ekran boyutu sunan model, açıldığında 7,6 inç boyutuna ulaşarak büyük ekran deneyimi yaşatıyor. Üç farklı noktadaki beş ayrı kamerasıyla telefon fotoğrafçılığı alanında yeni bir çağ başlatıyor. Katlanabilir tasarımı sayesinde fotoğraf çekildiği an galeriye gitmeden çekilen fotoğraf incelenebiliyor. Geniş açılı kamerası sayesinde ayrıntıların gözden kaçmasını engelliyor. Aşınmaya karşı dayanıklı kaliteli malzemesiyle kullanıcılarına güven veriyor. IPX8 suya dayanıklılık özelliği bulunması da cabası!

24. İhtiyaç duyduğunuz tüm özellikler bu telefonda: Samsung Galaxy S21 FE 256 GB Depolama 8 GB RAM Açık Yeşil Cep Telefonu

Hangi kameralı telefon modelini satın alacağına karar veremeyenler için muhteşem bir seçenek olan Samsung Galaxy S21 FE 256 GB Depolama 8 GB RAM Açık Yeşil Cep Telefonu, etkileyici fotoğrafların kolaylıkla çekilmesine yardımcı oluyor. Ultra geniş açılı kamerasıyla ayrıntıların ortaya çıkmasını sağlıyor. 6,4 inç boyutundaki Dynamic Amoled 2x ekranı ve 120 Hz yüksek ekran yenileme hızıyla akıcı seyir keyfi vadediyor. Canlı renk dengesiyle beğeni kazanan akıllı telefon, gün ışığı altında bile güçlü parlaklığını ve canlı renklerini koruyor. 4500 mAh pile ve 256 GB depolama alanına sahip olması da önemli bir ayrıntı.

25. Ayrıntıları öne çıkarın: OPPO RENO 6 (8 GB RAM + 128 GB) Yıldız Siyahı Akıllı Telefon

En iyi kameralı telefon sıralaması yapıldığında üst sıralarda yerini alan OPPO RENO 6 (8 GB RAM + 128 GB) Yıldız Siyahı Akıllı Telefon, 108 MP ana kamerasıyla muhteşem çözünürlüğe sahip fotoğraflar çekiyor. Güçlü donanıma sahip kamerasının sunduğu en önemli avantaj, yakınlaştırma yapıldığında görüntü netliğinin başarıyla muhafaza edilmesi. Böylece uzak mesafe çekimleri, kalite kaybı yaşanmadan gerçekleşiyor. 44 MP yapay zekâ destekli ön kamerasıyla yüz güzelliğini ortaya çıkaran başarılı selfie çekimleri yapıyor. 8 GB RAM ve Snapdragon 720G işlemcisiyle gecikme yaşatmadan hızlı kullanım sağlıyor. 4310 mAh bataryası ve hızlı şarj özelliğiyle takdir topluyor.

26. Üstün kalitede çekim performansı: Hiking A23 128 GB PURPLE BLUE Akıllı Telefon

Muhteşem renkleriyle göz alıcı tasarım ortaya koyan Hiking A23 128 GB PURPLE BLUE Akıllı Telefon, tasarımı kadar özellikleriyle de beğeni kazanıyor. Kullanıcıları tarafından en iyi kameralı telefon yorumları alan model, dörtlü kamera sistemi kullanarak detayların ortaya çıktığı yüksek kaliteli fotoğraflar çekiyor. 48 MP ana kamerası ve 25 MP ön kamerasıyla kullanıcılarına eşsiz fotoğraflar çekme imkânı sunuyor. 128 GB geniş depolama alanı sayesinde yer problemi yaşatmayan akıllı telefon, hafıza kartı desteği sayesinde ihtiyaç durumunda depolama alanının kolaylıkla arttırılmasına yardımcı oluyor. 4500 mAh bataryasıyla da uzun ömürlü pil deneyimi vadediyor.

27. Kullanıcı dostu özellikler: REALME C25Y 128 GB Depolama Buzul Mavisi Akıllı Telefon

Buzul mavisi rengi ve sade tasarımıyla görenlerin dikkatini cezbeden REALME C25Y 128 GB Depolama Buzul Mavisi Akıllı Telefon, güçlü kamera donanımıyla net ve canlı çekimler yapıyor. Arka kısımda üçlü kamera sistemi kullanan model, 50 MP çözünürlük ve yapay zekâ desteğiyle detayları ortaya çıkarıyor. Geniş diyafram aralığıyla fotoğraf tutkunlarından tam not alıyor. Ön kamera kısmında da 8 MP çözünürlük ve yapay zekâ desteği sunarak en iyi selfie çeken telefonlar arasında bulunuyor. 5000 mAh büyük pili ve 18 Watt hızlı şarj özelliğiyle beğeni kazanıyor. Parmak izi sensörüyle önemli verileri güvende tutuyor.