2022 yılının en iyi telefonları ve telefon markaları

Fotoğraf çekmekten internette gezinmeye, çağrı görüşmesi yapmaktan oyun oynamaya kadar birçok farklı görevi üstlenen akıllı telefonlar hayatın her alanında kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Akıllı telefon seçimi yapılacağı zaman ürünün depolama kapasitesine, kamera özelliklerine, pil performansına, ekran tipine, malzeme kalitesine ve tasarımına dikkat etmek gerekiyor. Hazırsanız her bütçeye ve beğeniye uygun, 2022'nin en iyi akıllı telefonlarına göz atmaya başlayalım!

1. Bu yılın en sevilen telefonu: Apple iPhone 14 128 GB

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Apple iPhone 14 128 GB, zarif tasarımı ve etkileyici özellikleriyle birçok kullanıcı tarafından dünyanın en iyi telefonu 2022 olarak gösteriliyor. En iyi telefon yorumlarına sahip modellerden biri olan cihaz, 6,1 inç boyutundaki süper retina XDR ekranıyla büyüleyici görsellik sunuyor. Dolby Vision teknolojisiyle saniyede 30 kareye kadar 4K çekim yapabiliyor. Hareket moduyla titreyen görüntüleri bile en kaliteli şekilde kaydediyor. Gelişmiş ana kameraları sayesinde her ışıkta muhteşem kareler yakalıyor. A15 bionic çip kullanarak yüksek hızlı telefon deneyimi yaşatıyor ve kullanıcılarını mutlu ediyor. Su sıçramalarına karşı korumalı olması da cabası!

2. Ultra geniş açılı kamera: Samsung Galaxy M32 128 GB 6 GB RAM Cep Telefonu

Başarılı donanımıyla 2022 telefon tavsiyesi isteyenlerin karşısına çıkan Samsung Galaxy M32 128 GB 6 GB RAM Cep Telefonu, çok amaçlı telefon kullanımı vadediyor. 128 GB geniş depolama alanıyla sevilen oyun, fotoğraf, video ve uygulamaların yer problemi yaşamadan telefonda tutulmasını sağlıyor. 5000 mAh piliyle gün boyu kullanıcılarına şarj problemi yaşatmıyor. Aynı şekilde 25 Watt hızlı şarj özelliğiyle kısa sürede şarj ediliyor. 64 MP ana kamerası sayesinde yüksek kaliteli çekimler yapıyor. Ultra geniş açılı kameralarıyla insan gözüne benzer bir görüş açısı sunarak kamera alanında devrim yaratıyor.

3. Yüksek performans arayanlara: POCO M5 6 GB RAM 128 GB Hafıza Akıllı Telefon

2022 en iyi telefonlar arasında yüksek performanslı özellikleriyle kendini belli eden POCO M5 6 GB RAM 128 GB Hafıza Akıllı Telefon, oyun oynamak için telefon almak isteyenlerin incelemesi gereken bir model. 6,58 inç boyutundaki DynamicSwitch ekranıyla kullanıcılarından tam not alan cihaz, 90 Hz ekran yenileme hızıyla oyun ve filmlerde akıcılık sağlıyor. 6 nm işlem gücüyle en yüksek güç isteyen oyunlarda bile etkili performans sergiliyor. 5000 mAh pili sayesinde şarj problemlerini rafa kaldırıyor. 18 Watt hızlı şarj özelliğiyle beğeni kazanıyor. 50 MP yapay zekâ destekli üçlü kamerası ise harika fotoğraflar çekiyor.

4. Yeni nesil parmak izi tarayıcı: General Mobile GM22 Pro Single Pearl Black

2022 yılına özel yenilikçi tasarımıyla etkileyici bir çıkış yapan General Mobile GM22 Pro Single Pearl Black, en kaliteli akıllı telefonlar arasındaki yerini alıyor. 8 GB RAM ve MediaTek Helio G95 işlemcisiyle ışık hızında telefon kullanımı sunuyor. 6,78 inç boyutundaki full HD IPS LCD ekranıyla pürüzsüz bir görsellik sağlıyor. 16 MP ön kamerasıyla başarılı selfie çekimleri yapılmasına olanak tanıyor. Aynı şekilde arka kısımda yapay zekâ destekli dört adet kamerasıyla fotoğraf ve video konusunda kullanıcılarını memnun ediyor. Modelin en önemli özelliği ise parmak izi tarayıcısını yan kısımda konumlandırması.

5. Uygun fiyatlı akıllı telefon almak isteyenlere: Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Akıllı Cep Telefonu

Bütçesi kısıtlı olan ve uygun fiyata 2022 yılının en ucuz ve kaliteli telefonunu satın almak isteyenlere Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Akıllı Cep Telefonu önerisi yapılıyor. Ürün, yeşil rengi ve sade tasarımıyla beğeni kazanıyor. Büyük ekranlı telefon sevenleri 6,5 inç boyutuyla mutlu eden model, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Çoklu görevlerde başarılı performans sergiliyor. Üstelik oyun oynarken bir yandan da mesajlaşmaya imkân tanıyor. 3950 mAh kapasitesinde akıllı bataryası ise pilin uzun süre dayanmasına yardımcı oluyor.

6. Profesyonel fotoğraflar çekin: OPPO A74 Prizma Siyahı 128 GB Akıllı Telefon

En iyi kameralı telefonu arayanların karşısına çıkan OPPO A74 Prizma Siyahı 128 GB Akıllı Telefon, başarılı kameraları ve çok çeşitli özellikleriyle kullanıcılarını memnun ediyor. 128 GB depolama alanıyla telefon galerisinde en sevilen fotoğraf ve videoların yedeklenmesine imkân tanıyor. Selfie için 16 MP ön kamerası bulunan cihaz, sosyal medyada paylaşmak için harika fotoğraflar çekiyor. Arka kısımda yapay zekâ destekli üçlü kamera sistemi kullanarak yaratıcı fotoğrafların çekilmesine yardımcı oluyor. 48 MP ana kamerası ise gece çekimlerinden manzara çekimlerine kadar net ve canlı kareler yakalıyor.

7. Fiyat performans ürünü arayanlara: Trident A25 128 GB Mavi Akıllı Telefon

Trident A25 128 GB Mavi Akıllı Telefon, 2022 yılının fiyat/performans açısından en iyi akıllı telefon modelleri arasında yer alıyor. Cihaz; canlı, parıltılı mavi rengiyle son derece şık ve etkileyici bir tasarım ortaya koyuyor. MediaTek Helio P60 yonga seti ve 6 GB RAM'i sayesinde hız konusunda üstün performans gösteriyor. Böylece aynı anda birçok uygulama rahatlıkla çalıştırılabiliyor. Selfie çekmeyi sevenleri 25 MP kalitesindeki ön kamerasıyla gülümseten model, arka kamerasında 48 MP çözünürlük sunuyor. Cihazın 128 GB geniş depolama alanının yanı sıra artırılabilir hafıza kartı desteği de bulunuyor.

8. Şık ve zarif: Casper VIA G5 64 GB Beyaz Akıllı Telefon

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Birbirinden kaliteli teknolojik ürünleriyle tanınan Casper markası, akıllı telefon alanında da üst seviye kullanım sunacak modeller üretiyor. 2022 telefon önerileri arasında kalitesiyle boy gösteren Casper VIA G5 64 GB Beyaz Akıllı Telefon; uygun fiyatı, estetik tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle merak uyandırıyor. 3 GB DDR4 RAM ve 8 çekirdekli işlemcisiyle kasma veya donma gibi sorunlar yaşatmıyor. 5000 mAh piliyle günü rahatlıkla geçirerek kullanıcılarını sürekli telefonu şarj etme derdinden kurtarıyor. 114 derecelik geniş açılı kamerasıyla sanatsal manzara fotoğrafları çekmeyi sevenleri memnun ediyor.

9. İhtiyacınız olan tüm özellikler: Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6 GB RAM 128 GB Hafıza Akıllı Telefon

Xiaomi markasının en kaliteli telefonlarından Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6 GB RAM 128 GB Hafıza Akıllı Telefon, güçlü donanımı ve etkileyici performansıyla kullanıcılarına her alanda tam destek sağlıyor. 6,67 inç boyutundaki full HD+ amoled ekranıyla kristal netliğinde görsellik ortaya koyuyor. 120 Hz akıcı ekran yenileme hızıyla da beğeni kazanıyor. IP53 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklılık gösteriyor. 5000 mAh batarya ve 67 Watt turbo hızlı şarj özelliğiyle şarj konusunda çığır açıyor. Fotoğraf ve video çekimi konusunda da adından söz ettiren model, 108 MP ultra geniş açılı profesyonel kameraya sahip.

10. Güçlü ve performanslı: REALME C25Y 128 GB Buzul Mavisi Akıllı Telefon

Hangi akıllı telefonu satın alacağına bir türlü karar veremeyenler için muhteşem bir seçenek olan REALME C25Y 128 GB Buzul Mavisi Akıllı Telefon, bir telefondan beklenecek bütün özellikleri en üst seviyede sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, parmak izi sensörünün ışık hızında tarama yapması. Böylece hem güvenliği yüksek tutuyor hem pratik kullanım sağlıyor. 5000 mAh mega piliyle şarj konusunda kullanıcılarından tam not alan model, 18 Watt hızlı şarj desteğiyle kısıtlı zamanlarda hızlıca şarj olarak uzun süre kullanılıyor. 50 MP yapay zekâ destekli üçlü kamerasıyla en iyi fotoğrafları çekmesi de cabası!