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  4. Kamyonda şoke eden manzara: Çimento torbalarının altından 78 Afgan göçmen çıktı

Kamyonda şoke eden manzara: Çimento torbalarının altından 78 Afgan göçmen çıktı

01.09.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Gevaş ilçesindeki Balaban jandarma kontrol noktasında durdurulan kamyonun kasasındaki çimento torbalarının altındaki oluşturulan bölmede Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan kamyon şoförü tutuklandı.

Kamyonda şoke eden manzara: Çimento torbalarının altından 78 Afgan göçmen çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde Balaban jandarma kontrol noktasında yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir kamyonu durdurup arama yaptı. Aramada, kamyonun kasasındaki çimento torbalarının altına oluşturulan özel bölmede gizlenmiş Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, araç şoförü H.T. gözaltına alındı.

H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilecek.

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Van
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