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    4. Kan donduran detaylar! Sarhoş olup yatalak hasta kız arkadaşını cinsel organından bıçakladı

    Kan donduran detaylar! Sarhoş olup yatalak hasta kız arkadaşını cinsel organından bıçakladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.07.2024 14:53
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    50 yaşında sarhoş bir Taylandlı adam, Samut Prakan'ın merkezindeki evlerinde 75 yaşındaki yatalak kız arkadaşını cinsel organından bıçakladı. 75 yaşındaki Somboon'un yardım çığlıklarını duyduktan sonra komşuları polise haber verdi. Yapılan müdahalenin ardından Somboon hastaneye kaldırıldı ve mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı.

    Kan donduran detaylar! Sarhoş olup yatalak hasta kız arkadaşını cinsel organından bıçakladı

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Samut Prakan bölgesinde 50 yaşındaki Boon isimli bir adam, 75 yaşındaki Somboon isimli yatalak kız arkadaşını cinsel organından bıçakladı. Komşuları ikilinin öğle saatlerinden itibaren tartışma seslerinin bir an bile susmadığını iddia etti. Seslerin yardım çığlıklarına dönüşmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Polis, Somboon'un sağ elinde kesik , başında ve gözlerinde morluklarla yatakta yattığını bildirdi.

    Polis Boon'u aradı ve onu olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaktaki kaldırımda baygın halde yatarken buldu. Yakınında bir şişe alkol bulundu ve fazla ayrıntı veremedi. Alkol aldığını ve kız arkadaşıyla para yüzünden tartıştığını itiraf etti . Boon ayrıca yatalak kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğunu itiraf etti ancak saldırının ciddi olmadığında ısrar etti.

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    Tayland
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