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    4. Kan donduran olay! Tecavüze uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım etmek istediğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

    Kan donduran olay! Tecavüze uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım etmek istediğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

    24.11.2023 09:39 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ın Isaan eyaletinin Ubon Ratchathani bölgesinde yaşanan bir tecavüz olayı sosyal medyanın gündemine yerleşti. Otelde tecavüze uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım etmek için müdahale eden otel çalışanı da genç kıza tecavüz etti. Olayın ardından iki adamından da tutuklandığı belirtildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Ubon Ratchathani'deki bir otelde ismi açıklanmayan 20 yaşındaki Taylandlı bir adam ile 14 yaşındaki kızın buluştuğu belirtildi. Odadan gelen seslerden şüphelenen bir otel çalışanı kapıyı çaldı ve 20 yaşındaki adama gitmesini aksi takdirde onu vuracağını söyledi. 20 yaşındaki tecavüzcü genç hiçbir şey olmamış gibi otelden ayrılırken 14 yaşındaki kızı da odada yalnız başına bıraktı. Otel çalışanı 14 yaşındaki yaşındaki kıza tecavüz ederken gece boyunca kilitli bir şekilde tuttu.

    EVİNDE GÖTÜRDÜ

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    İsmi kamuoyuyla paylaşılmayan otel çalışanı tecavüz mağduru olan 14 yaşındaki genç kızı ertesi gün eşiyle birlikte yaşadığı eve götürdü. Çalışanın eşi, olaydan haberdar olmasına rağmen 14 yaşındaki kıza yardım etmemeyi seçti. Olaya ilişkin polisin araştırmasının devam ettiği söylendi.

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