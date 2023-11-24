Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Reşit olmayan sporcuları evlerinde toplayıp parti düzenlediler... Kocası hiçbir şey yapmadan tacizi izledi

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde amigo kızların antrenörlük görevini üstlenen Paige Huck, bu yılın Ağustos ayında reşit olmayan öğrencilere yönelik cinsel suçlarla karşı karşıya kaldı. 2016-2023 yılları arasında 45 yaşındaki eski eşi Matthew Huck ile birlikte evlerinde seks partileri düzenlendikleri tespit edilen Paige hakkındaki taciz iddialarını reddetti.

ÖĞRENCİLERİN İFADELERİ KAN DONDURDU

Mahkemede yer alan bilgilere göre, çiftin güreşçiler, amigo kızlar ve futbolculardan oluşan öğrenci topluluklarıyla evlerinde yatılı partiler düzenlendikleri belirtildi. 2004'teki bir olayda, Paige'in kocası izlerken çok sayıda erkek öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Ayrıca amigo kızlardan birkaçı Huck evinde Matthew'un onlara uygunsuz şekilde dokunduğunu mahkemede ifade etti.

Toronto Sun'ın haberine göre, Paige'in güreş takımında bulunan 13 yaşındaki bir çocukla ilişkisinin yaklaşık 5 yıl sürdüğü ortaya çıktı. Çocuklardan biri, Paige'in kendileriyle en az 40 kez seks yaptığını, tacizin çiftin evinde ve okul araçlarında diğer çocukların önünde gerçekleştiğini iddia etti.

Diğer istismarlar arasında 2016 yılında 17 ve 15 yaşındaki bir çocuğu kendisiyle üçlü seks yapmaya zorlamak da yer alıyor.