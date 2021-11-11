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Tuzla'da feci kaza! Böyle can verdiler

11.11.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da trafik ışıklarında cadde üzerindeki otomobile çarpan dönüş yapan otomobil, 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yaşanan korkunç kaza bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Tuzla’da Formula1 yolu üzerinde Salkım Sokak girişinde saat 15.00 sıralarında yaşanan kazada, iddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu noktadan dönüş yapan Faruk Türk’ün kullandığı otomobille çarpıştı. Feci kazada sürücüler Faruk Türk ile Ali Çığlı'nın yanı sıra otomobillerde bulunan Talha Türk, Can Akça ve Yiğit Reha Akan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Talha Türk ile babası Faruk Türk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

OLAY KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Faruk Türk'ün kullandığı otomobilin karşı şeride geçerek dönüş yapmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde seyir halindeki Ali Çığlı'nın kullandığı otomobilin süratle çarptığı görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tuzla
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