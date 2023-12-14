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    4. Kan donduran skandal! Evcil köpeklerini taciz eden kadını çektiği görüntüler ele verdi... Cep telefonundan çıkan görüntüler şoke etti

    Kan donduran skandal! Evcil köpeklerini taciz eden kadını çektiği görüntüler ele verdi... Cep telefonundan çıkan görüntüler şoke etti

    14.12.2023 08:50 | Son Güncelleme:
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    Avustralya'nın Southport bölgesinde yaşayan Rebecca Louise Micallef isimli bir kadın evcil köpeklerine seks yapmaya çalıştığı ve bu girişimleri videoya çektiği için cezaya çarptırıldı. Cep telefonunda iki evcil köpeğini taciz ettiği anlara ait 28 video bulunan kadına 15 ay hapis cezası verildi.

    Kan donduran skandal! Evcil köpeklerini taciz eden kadını çektiği görüntüler ele verdi... Cep telefonundan çıkan görüntüler şoke etti

    MYNET-DIŞ HABERLER Avustralya'nın Southport bölgesinde yaşayan Rebecca Louise Micallef isimli bir kadın evcil hayvanlarıyla cinsel birliktelik yaşamaya çalışırken çekilen görüntülerinin ifşa edilmesi üzerine tutuklandı. Rebecca Louise Micallef'in telefonunda hastalıklı tacizi gerçekleştirmeye çalıştığı 28 videonun bulunmasıyla gerçek ortaya çıktı. Blagioroknews'in haberine göre, çoğu saniyeler süren kliplerin tamamında köpeklerinden biri veya her ikisi de yer alıyordu.

    SEVGİLİSİNİN İSTEĞİNİ YERİNİ GETİRMİŞ

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    Savcı Stephanie Gallagher, kayıtların 35 yaşındaki kişinin o zamanki partnerine gönderildiğini söyledi. Micallef'in o dönemki sevgilisinin olaylardan önceki haftalarda onu evcil köpekleriyle cinsel aktiviteye katılmaya teşvik eden mesajlar gönderdiği ifade edildi. Micallef başlangıçta kendisinden hastalıklı eylemleri pratik yapması yönündeki isteklerini yerine getirmeyi reddetti, ancak sonunda kabul etti ve bu yılın sonlarına doğru klipleri çekmeye başladı.

    SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

    Micallef, hayvanlarla cinsel ilişkiye teşebbüs ve uygunsuz muamele nedeniyle bakım yükümlülüğünün ihlali de dahil olmak üzere birçok suçlamayı kabul etti. Micallef 15 ay hapis cezasına çarptırıldı, 18 ay uzaklaştırma cezası aldı. Ayrıca beş yıl boyunca herhangi bir hayvana sahip olması, satın alması veya herhangi bir hayvan edinmesi de yasaklandı.

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    sapık Avustralya taciz köpek
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