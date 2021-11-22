Kan donduran sözler: Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı

Olay, saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1'inci Kalfa Sokak’ta meydana geldi. Ormanda yaralanan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mert Güney’in bacaklarından tabancayla vurulduğunu belirledi. Bu sırada polisleri gören Güney, husumetli olduğu Berat Ö. tarafından vurulduğunu belirterek, "Kardeşim, daha önceden Berat'ı yaralamıştı. Berat da gelip beni vurdu. Babası Tekin Ö. de telefonla arayıp Berat’ı azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı” dedi.

Mert Güney, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güney’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis Berat Ö. ile babasının yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

