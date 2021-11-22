HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran sözler: Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı

Kan donduran sözler: Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı

22.11.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da Mert Güney (19) ormanda tabancayla bacaklarından vuruldu. Gelen polislere, kendisini, aralarında husumet bulunan Berat Ö.’nün vurduğunu söyleyen Güney, “Berat’ı babası azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı” dedi.

Kan donduran sözler: Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı

Olay, saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1'inci Kalfa Sokak’ta meydana geldi. Ormanda yaralanan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mert Güney’in bacaklarından tabancayla vurulduğunu belirledi. Bu sırada polisleri gören Güney, husumetli olduğu Berat Ö. tarafından vurulduğunu belirterek, "Kardeşim, daha önceden Berat'ı yaralamıştı. Berat da gelip beni vurdu. Babası Tekin Ö. de telefonla arayıp Berat’ı azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı” dedi.

Mert Güney, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güney’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis Berat Ö. ile babasının yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acil durumlarda izinleri var! Bugün başladı, 10 gün sürecekAcil durumlarda izinleri var! Bugün başladı, 10 gün sürecek
PARTNER Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle... Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle...
Ali Erbaş'tan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretiAli Erbaş'tan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

Feci kaza! Uzman çavuş yanarak can verdi

Feci kaza! Uzman çavuş yanarak can verdi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

1 Aralık'ta başlıyor... Cezası 846 TL

1 Aralık'ta başlıyor... Cezası 846 TL

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.