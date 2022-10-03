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Kan donduran vahşet: Balkondan eve girip 6 yerinden bıçakladı! Başka bir kadın cinayetinden arandığı ortaya çıktı

03.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da kan donduran bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Naci Temiz (38), İskele ile balkondan eve girip, ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'i (36) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Naci Temiz'in, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası Özlem Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet: Balkondan eve girip 6 yerinden bıçakladı! Başka bir kadın cinayetinden arandığı ortaya çıktı

Kan donduran olay, sabah saatlerinde, Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Naci Temiz, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'in 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan Temiz, olay yerinden kaçtı.

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Kadının çığlıklarını duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kanlar içindeki Canan Temiz'i önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK DA ARANIYOR

Öte yandan Naci Temiz'in, 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası, 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı.

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Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulunmuştu. Polis ekipleri, Naci Temiz'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

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cinayet kadın cinayeti Ordu bıçaklı saldırı
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