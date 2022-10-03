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Trafikte dehşet! Tartıştığı kişiye baltayla saldırdı

03.10.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Trafikte iki kişi arasında yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışma esnasında taraflardan birisi, eline balta alarak diğerine saldırmaya çalıştı. Baltalı saldırgan çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Korku dolu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İşte olayın detayları...

Trafikte dehşet! Tartıştığı kişiye baltayla saldırdı

Dehşete düşüren olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer İstinye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte olan iki kişi arasında yol verme nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından balta çıkararak diğer şahsın üzerine yürüdü.

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Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle baltalı saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı. Baltalı şahsın o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Öte yandan yaşanan kavga sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kavga balta
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