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Kan donduran vahşet: Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...

01.05.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kan donduran bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Uğur D., boşandığı eşinin annesi Şerife Y. ve kardeşi Sümeyye E.'yi tabancayla öldürüp, yengesi Cennet Y.’yi yaraladıktan sonra başına ateş ederek yaşamına son verdi. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, saat 12.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Uğur D., şiddet gerekçesiyle bir süre önce 17 yıllık evliliğini sonlandırarak boşanan eşi Rahime D.’nin annesinin yaşadığı müstakil eve gitti. Rahime D. ile o sırada bahçede ekmek pişiren annesi Şerife Y., kardeşi Sümeyye E. ve yengesi Cennet Y. ile tartışan Uğur D., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

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Çok sayıda merminin vücutlarına isabet etmesi sonucu Şerife Y., Sümeyye E. ve Cennet Y. yere yığıldı. Rahime D. ise panikle evin bahçesinden kaçarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın ardından eve giren Uğur D., tabancayla başına ateş etti.

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Olay yerine gelen ekipler, Şerife Y. ve Sümeyye E. ile Uğur D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cennet Y. ise ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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Ölenlerden Sümeyye E.'nin bir aile sağlığı merkezinde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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cinayet İntihar Adana damat

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