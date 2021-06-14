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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

14.06.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO karargahındaki kritik zirveye katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yine çorapları ile gündem olmayı başardı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında ittifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

Giydiği renkli çoraplarla sık sık dikkat çeken Kanada Başbakanı Justin Trudeau, NATO Liderler Zirvesi'nde de yine çoraplarıyla gündeme geldi.

Trudeau'nun çorapları daha öncede birçok kez haberlere konu olmuştu.

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JUSTIN TRUDEAU KİMDİR?

Justin Trudeau, Kanada’nın 23. ve Kanada’nın en genç 2. başbakanıdır. Bunun yanında eski başbakanlardan Pierre Trudeau’nun oğludur. 25 Aralık 1971 yılında dünyaya gelen Justin Trudeau, Eğitimini ilk olarak, Fransızca eğitim veren Collège Jean-de-Brébeuf‘da gördü. 1994 yılında McGill Üniversitesi‘ni ve 1998 yılında ise British Columbia Üniversitesi’ni bitirdi ve hala Montreal Üniversitesinde öğrenimini sürdürmeye devam etmektedir. Eğitim yaşamı boyunca birçok faaliyetin içerisinde yer almıştır.

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Babasının ölümüyle birlikte siyaset içerisinde daha fazla yer almaya başlayan Justin Trudeau, 2008 Federal seçimlerde başarı göstererek, Papineau’den Avam Kamarası’na girebilmiştir. 2009 yılında gençlik ve çokkültürlülük konuları için Liberal Parti’nin eleştirmeni oldu ve ertesi yılda vatandaşlık ve göçmenlik konuları için eleştirmen oldu. 2011 yılında, orta öğretim, gençlik ve amatör Spor konuları için eleştirmen olarak atandı. 2013 yılına gelindiğinde ise, 14 Nisan 2013’te partinin başına geçti.


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NATO Kanada

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