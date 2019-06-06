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40 yıldır açılamayan kasanın şifresini ilk seferde buldu

BBC BBC
06.06.2019 12:14 | Son Güncelleme

Kanada'nın Alberta eyaletinde bir turist, ailesiyle ziyaret ettiği küçük bir müzede 40 yıldır açılamayan çelik kasanın şifresini ilk tahmininde buldu. Kasadan 1970'li yıllara ait restoran sipariş fişleri çıktı.

40 yıldır açılamayan kasanın şifresini ilk seferde buldu

Çelik kasa, dört bin nüfuslu Vermilion kasabasındaki müzeye, sahibi el değiştiren bir otel tarafından 1970'lerde bağışlanmıştı.

Kasanın 1907'de satın alındığı söyleniyor. Şifresini kimse bilmediği için açılamayan kasada neler saklandığı yıllardır merak konusuydu.

Şifre uzmanlarından yardım isteyen müze yönetiminin bu çabaları sonuçsuz kalmıştı. Ziyaretçilerin de sürekli olarak kasanın şifresini denediği belirtiliyor.

'216 BİNDE BİR İHTİMAL'

Stephen Mills adlı turist, "eğlence olsun" diye kasayı açmaya çalıştı ve 20, 40 ve 60 sayılarını kullanarak başarıya ulaştı.

Kaynakçılık yaptığı belirtilen Mills, kasanın düğmesini üç kez saat yönünde (20), iki kez saat yönünün tersinde (40) ve sonra da bir kez tekrar saat yönünde (60) çevirerek buldu.

Toronto Üniversitesi'nden, "Tahtaya Vur: Talih, Şans ve Her Şeyin Anlamı' adlı kitabın yazarı Jeffrey Rosenthal'e göre, kasanın şifresinin ilk seferde bilinme ihtimali 216 bin'de bir.

Rosenthal'in hesabı, şifrede 1'den 60'a kadar numaraların kullanıldığı varsayımına dayanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada MÜZE kasa şifre

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