40 yıldır açılamayan kasanın şifresini ilk seferde buldu

Çelik kasa, dört bin nüfuslu Vermilion kasabasındaki müzeye, sahibi el değiştiren bir otel tarafından 1970'lerde bağışlanmıştı.

Kasanın 1907'de satın alındığı söyleniyor. Şifresini kimse bilmediği için açılamayan kasada neler saklandığı yıllardır merak konusuydu.

Şifre uzmanlarından yardım isteyen müze yönetiminin bu çabaları sonuçsuz kalmıştı. Ziyaretçilerin de sürekli olarak kasanın şifresini denediği belirtiliyor.

'216 BİNDE BİR İHTİMAL'

Stephen Mills adlı turist, "eğlence olsun" diye kasayı açmaya çalıştı ve 20, 40 ve 60 sayılarını kullanarak başarıya ulaştı.

Kaynakçılık yaptığı belirtilen Mills, kasanın düğmesini üç kez saat yönünde (20), iki kez saat yönünün tersinde (40) ve sonra da bir kez tekrar saat yönünde (60) çevirerek buldu.

Toronto Üniversitesi'nden, "Tahtaya Vur: Talih, Şans ve Her Şeyin Anlamı' adlı kitabın yazarı Jeffrey Rosenthal'e göre, kasanın şifresinin ilk seferde bilinme ihtimali 216 bin'de bir.

Rosenthal'in hesabı, şifrede 1'den 60'a kadar numaraların kullanıldığı varsayımına dayanıyor.

