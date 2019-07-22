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Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul dizisinin büyük başarısı!

DİZİ HABERLERİ  | 22.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, Romanya ve Makedonya başta olmak 6 ülkede yayınlanacak.

Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul dizisinin büyük başarısı!

Kanal D’nin ilgi ile izlenen dizisi Zalim İstanbul, artık yurt dışında da izleyiciyle buluşacak. Kanal D International, dizinin ilk lisans satışını Kanal D Romanya’ya gerçekleştirdi. Dizi gelecek aylarda Romanya ve Makedonya başta olmak üzere 6 ülkede ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın yaptığı, öykü ve senaryosu Sırma Yanık’a ait olan, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Berker Güven, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Bahar Şahin, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Sera Kutlubey’in yer aldığı Zalim İstanbul, geçtiğimiz sezon ekrana damga vuran dizilerden biri oldu. Zalim İstanbul’un başarısı yurt dışında da karşılığını buldu; dizi 6 ülkeye satıldı. Zalim İstanbul, ilk olarak önümüzdeki haftalarda Kanal D Romanya kanalında ekrana gelecek.

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"ÖNCELİĞİMİZ EŞİ BENZERİ OLMAYAN İÇERİKLER..."

Kanal D Romanya İçerik Üretim Müdürü Ilcnur Agop, içeriğin önemine dikkat çekerek; "Önceliğimiz, hiçbir zaman cast olmadı. Biz değişik hikayeler ve eşi benzeri olmayan içeriklerle uluslararası başarı yakalayacak dizileri yayınlamayı tercih ediyoruz", dedi.

Satışla ilgili açıklama yapan Kanal D International CEE Bölgesi Satış Yöneticisi Ekin Koyuncu da, "Zalim İstanbul yapıcısından yönetmenine, senaryo yazarından oyuncularına dizi sektörünün birçok tanınmış ismini içinde barındıran bir ekipten oluşuyor. Bu ekip, izleyiciye insanlığın içinde bulunduğu ikilemi ve bu ikilemin ardında yatan içgüdü ve ihtiyaçları güçlü bir anlatımla aktarıyor. Ve biz de bu başarıyı yurt dışına taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kanal D Romanya, Zalim İstanbul’un ekrana geleceği birçok ülkenin ilkidir" dedi.

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