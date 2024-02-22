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Kanal D'nin yeni dizisi başladığı gibi bitti! Final kararı verildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2024 15:12 | Son Güncelleme:
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Yapımını D Media'nın üstlendiği, başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı Senden Önce dizisi başladığı gibi bitti. Heyecanla beklenen dizinin ekran ömrü kısa sürdü ve final kararı verildi.

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan Senden Önce dizisi hakkında final kararı verildi.

Bu hafta henüz ikinci bölümü yayınlanan dizi başlamadan bitti. D Media imzalı diziyle ilgili flaş bir karar alındı ve dizinin 3. bölümde final yapmasına karar verildi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi reytinglerde beklentiyi karşılayamayınca Kanal D dizinin fişini çekti.

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Senden Önce dizisinin oyuncuları arasında; Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya, Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan yer alıyor.

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