Kanal D'nin yeni dizisi başladığı gibi bitti! Final kararı verildi

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan Senden Önce dizisi hakkında final kararı verildi.

Bu hafta henüz ikinci bölümü yayınlanan dizi başlamadan bitti. D Media imzalı diziyle ilgili flaş bir karar alındı ve dizinin 3. bölümde final yapmasına karar verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi reytinglerde beklentiyi karşılayamayınca Kanal D dizinin fişini çekti.

Senden Önce dizisinin oyuncuları arasında; Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya, Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan yer alıyor.







