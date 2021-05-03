Kandaki oksijeni takip eden akıllı bileklik: Huawei Band 6 incelemesi

Huawei Band 6, 1.47 inç değerde ekrana sahip. Bir akıllı bileklik olarak göz önüne aldığımızda, ekranın büyük ve pek çok veriyi takip etmek için ideal olduğunu söyleyebiliriz. 194×368 çözünürlük sunan ekran, AMOLED teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve 5 kademeli parlaklık sunabiliyor.
Yanlardan hafif kavislendirilmiş olarak gelen ekran, aynı zamanda akıcı kullanımın da önünü açıyor ve hafif dokunuşlar aracılığıyla yol alabiliyorsunuz. Daha evvel bir akıllı bileklik kullanmamış olsanız bile, sadece birkaç dakika içinde bilekliğin arayüzüne aşina oluyorsunuz.
Örneğin, ekranın sağ yan tarafında konumlandırılan tek fiziksel tuş yardımıyla fonksiyonlara erişebilir ya da ana ekrana dönebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya doğru hafif kaydırarak pek çok ayarlamaya erişebilirsiniz. Aşağıdan yukarıya doğru kaydırarak son bildirimlere göz atabilir, soldan sağa ya da sağdan sola kaydırarak da nabız takibi, stres yönetimi, müzik ve hava durumu gibi detayları görebilirsiniz.
Band 6, İvmeölçer sensörü, Jiroskop sensörü ve optik kalp atış hızı sensörünü bünyesinde barındırıyor. Tüm bunlar, daha doğru veri kaydı için önemli. Cihaz, bize pek çok farklı egzersiz modu sunuyor. Açık hava koşusu, kapalı alan yürüyüşü, açık hava yürüyüşü, kapalı alan yürüyüşü, iç mekan bisiklet, havuzda yüzme, ip atlama gibi egzersiz modları var ve her biri için ayrı ayrı kayıtlar tutabiliyor. Diyelim ki bir süredir yolda yürüyorsunuz, bilekliğiniz size bildirimde bulunuyor ve yürüyüş egzersiz moduna geçiş yapabiliyor.
7/24 kalp ritminizi bu ürünle takip edebilirsiniz. Bünyesindeki TruSeenTM 4.0 kalp atış hızı izleme teknolojisi, size verileri kısa aralıklarla sunabiliyor ve hatta kalp ritminin belli seviyelerin altına düşmesi ya da üstüne çıkması durumunda uyarılabiliyorsunuz da. Tüm bu ayarlamalar size sunulmuş.
Ayrıca ürün, tüm gün kandaki oksijen oranını da takip ederek bilgilendirme yapabiliyor. Stres düzeyinizi kontrol ediyor ve rahatlamanız gerekiyorsa size bünyesindeki nefes egzersizleri ile yardımcı olabiliyor. Kadın kullanıcılar için özel gün döngü takibi de mevcut.
Uyku, insan hayatında oldukça önemli bir diğer detay. Band 6, uyku takibi de yapabiliyor. TruSleepTM 2.0 teknolojisi sayesinde gece kaç saat uyudunuz, bunun ne kadarı hafif ne kadarı ağır ve uykunuz genel olarak ne kadar kaliteli, bu konularda da bilgiler alabiliyorsunuz.
Tabii tüm bu egzersiz, kalp ritmi takibi, kandaki oksijen seviyesi ve uyku takibi özelliği gibi detayların sunduğu verileri daha kolay ve detaylı şekilde takip edebilmek, eski verilerle kıyaslayabilmek için Huawei Sağlık uygulamasına göz atmalısınız. Burada, pek çok konuda açıklayıcı makaleler de var ve Türkçe olarak erişebiliyorsunuz.
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