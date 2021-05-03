Kandaki oksijeni takip eden akıllı bileklik: Huawei Band 6 incelemesi

Huawei Band 6, 1.47 inç değerde ekrana sahip. Bir akıllı bileklik olarak göz önüne aldığımızda, ekranın büyük ve pek çok veriyi takip etmek için ideal olduğunu söyleyebiliriz. 194×368 çözünürlük sunan ekran, AMOLED teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve 5 kademeli parlaklık sunabiliyor.

Yanlardan hafif kavislendirilmiş olarak gelen ekran, aynı zamanda akıcı kullanımın da önünü açıyor ve hafif dokunuşlar aracılığıyla yol alabiliyorsunuz. Daha evvel bir akıllı bileklik kullanmamış olsanız bile, sadece birkaç dakika içinde bilekliğin arayüzüne aşina oluyorsunuz.

Örneğin, ekranın sağ yan tarafında konumlandırılan tek fiziksel tuş yardımıyla fonksiyonlara erişebilir ya da ana ekrana dönebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya doğru hafif kaydırarak pek çok ayarlamaya erişebilirsiniz. Aşağıdan yukarıya doğru kaydırarak son bildirimlere göz atabilir, soldan sağa ya da sağdan sola kaydırarak da nabız takibi, stres yönetimi, müzik ve hava durumu gibi detayları görebilirsiniz.

HUAWEI BAND 6 NELER SUNUYOR?

Band 6, İvmeölçer sensörü, Jiroskop sensörü ve optik kalp atış hızı sensörünü bünyesinde barındırıyor. Tüm bunlar, daha doğru veri kaydı için önemli. Cihaz, bize pek çok farklı egzersiz modu sunuyor. Açık hava koşusu, kapalı alan yürüyüşü, açık hava yürüyüşü, kapalı alan yürüyüşü, iç mekan bisiklet, havuzda yüzme, ip atlama gibi egzersiz modları var ve her biri için ayrı ayrı kayıtlar tutabiliyor. Diyelim ki bir süredir yolda yürüyorsunuz, bilekliğiniz size bildirimde bulunuyor ve yürüyüş egzersiz moduna geçiş yapabiliyor.