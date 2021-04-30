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Huawei P50'nin yeni görüntüleri internete düştü!

30.04.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei P50'nin yeni görüntüleri sızdırıldı. Sızdırılan görüntüler, önceki gelen görüntülerle paralel. Ancak bu kez karşımızda HarmonyOS detaylı bir Huawe P50 sızıntısı var.

Huawei P50'nin yeni görüntüleri internete düştü!

Huawei P50, 2021 yılının merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonlarından biri. Çünkü telefonun Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS ile geleceği söylentisi var. Yani Android işletim sistemine sahip olmayan ancak Android amiral gemisi akıllı telefonlarla yarışacak en güçlü telefonlardan biriyle yakında karşılaşabiliriz. Telefonun tasarımı için ise bir süredir gelen sızıntılar mevcut. Şimdi bunlardan belki de en detaylısı elimize ulaştı.

İŞTE HUAWEI P50'NİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Weibo'da yayınlanan ve Huawei P50'ye ait olduğu söylenen görüntülerde, telefonun hem ön hem de arka tasarımına yakından bakabiliyoruz. Bu noktada, daha önceki sızıntılarda olduğu gibi nokta çentikli bir ekran karşımıza çıkıyor. Ayrıca arka tarafta, 'kameranın telefonu var' dedirten iki dev kamera çemberi yer alıyor. 4 arka kamera, çemberlere 2+2 şeklinde dağıtılmış görünüyor.

Huawei P50-1

Huawei P50 için yayınlanan bir diğer fotoğrafta ise 'Powered by HarmonyOS' yazısını dikkatimizi çekiyor.

Huawei P50-2

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Bu detay, daha önce ortaya çıkan 'Huawei P50, HarmonyOS işletim sistemi ile gelecek' söylentisini güçlendiriyor. Huawei P50 ailesinin yakın bir dönemde tanıtılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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