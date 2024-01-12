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  4. "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi Tuzla'da açıldı

"Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi Tuzla'da açıldı

12.01.2024 11:34 | Son Güncelleme:
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Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki ‘Kanıt’ kitabında yer alan fotoğraflarından oluşan sergi, Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde açıldı.

Tuzla Belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gazze’de insanlığın büyük dramı yaşanıyor, savaş suçudur. Hiçbir zaman çocukların ölümünü mubah kılacak bir savaş yoktur, anlayış yoktur. Bu sergide bir toplumun yok edildiğini, katliama yönelik saldırıların olduğunu resimlerden görebiliyoruz” dedi.

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İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçu, Anadolu Ajansı’nın muhabirleri tarafından bir kez daha gözler önüne seriliyor. AA muhabirlerinin bölgede çektiği fotoğraflardan oluşan Kanıt kitabı, sergiye dönüştü. Kitaptaki 50 adet fotoğraf ile açıklamalarını içinde barındıran sergi, Tuzla Belediyesi’nin ev sahipliğinde vatandaşlarla buluşturuldu. Açılışa Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir ve çok sayıda davetli katıldı.

“KENDİ CANLARINI TEHLİKEYE ATARAK MESLEK HAYATLARININ EN ZOR İŞİNİ BAŞARDILAR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “AA muhabirleri, katliama şahit oldukları yerde, Gazze’de, kendi canlarını tehlikeye atarak meslek hayatlarının belki de en zor işini başardı. Dünyaya bu zulmü göstermek istemeyenlere inat ve rağmen gerek ülkemizde gerek dünyada bugün duyduğumuz gibi uluslararası mahkemelerin açılmasına da vesile oldular. Bütün AA muhabirlerini ve gazetecilik mesleğini yapan büyün gazetecileri yürekten tebrik ediyorum. Bu zulmün durmasına bir vesile olarak gazetecilerin bu özverili çalışmalarını gösterebiliriz. 112’ye yakın gazetecinin orada şehit edildiğini duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Cumhurbaşkanlığımızın kontrolü ve desteğiyle ülkemiz ve milletimizle Gazze ve İsrail’deki bu katliama dünyaya duyurma konusunda hassasiyetle çalışıyorlar. Anadolu Ajansımızla, muhabirlerimizle, ülke ve millet olarak duyurduk ve duyurmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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“HİÇBİR ZAMAN ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNÜ MUBAH KILACAK BİR SAVAŞ YOKTUR”

Başkan Yazıcı, “Babayım 2 tane evladım var. Özellikle çocukları gördüğümde Allah düşmanıma yaşatmasın diyorum. İnsan kendi çocuğu için empati yaptığında daha iyi anlayabilir. Dünyada bir çocuğun ölümüne şahit olmak bir insanın yaşayabileceği en büyük dramlardan bir tanesidir. Hayatta bir annenin, babanın yaşayabileceği en büyük acı evladını kaybetmektir. Burada insanlığın büyük dramı yaşanıyor, savaş suçudur. Hiçbir zaman çocukların ölümünü mubah kılacak bir savaş yoktur, anlayış yoktur. Ama burada bir toplumun yok edildiğini, katliama yönelik saldırıların olduğunu resimlerden de görebiliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki ‘Kanıt’ kitabında yer alan fotoğraflarından oluşan sergi, Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde açıldı. Tuzla Belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gazze’de insanlığın büyük dramı yaşanıyor, savaş suçudur. Hiçbir zaman çocukların ölümünü mubah kılacak bir savaş yoktur, anlayış yoktur. Bu sergide bir toplumun yok edildiğini, katliama yönelik saldırıların olduğunu resimlerden görebiliyoruz” dedi.

WhatsApp Image 2024-01-11 at 19.57.51

İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçu, Anadolu Ajansı’nın muhabirleri tarafından bir kez daha gözler önüne seriliyor. AA muhabirlerinin bölgede çektiği fotoğraflardan oluşan Kanıt kitabı, sergiye dönüştü. Kitaptaki 50 adet fotoğraf ile açıklamalarını içinde barındıran sergi, Tuzla Belediyesi’nin ev sahipliğinde vatandaşlarla buluşturuldu. Açılışa Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir ve çok sayıda davetli katıldı.

“KENDİ CANLARINI TEHLİKEYE ATARAK MESLEK HAYATLARININ EN ZOR İŞİNİ BAŞARDILAR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “AA muhabirleri, katliama şahit oldukları yerde, Gazze’de, kendi canlarını tehlikeye atarak meslek hayatlarının belki de en zor işini başardı. Dünyaya bu zulmü göstermek istemeyenlere inat ve rağmen gerek ülkemizde gerek dünyada bugün duyduğumuz gibi uluslararası mahkemelerin açılmasına da vesile oldular. Bütün AA muhabirlerini ve gazetecilik mesleğini yapan büyün gazetecileri yürekten tebrik ediyorum. Bu zulmün durmasına bir vesile olarak gazetecilerin bu özverili çalışmalarını gösterebiliriz. 112’ye yakın gazetecinin orada şehit edildiğini duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Cumhurbaşkanlığımızın kontrolü ve desteğiyle ülkemiz ve milletimizle Gazze ve İsrail’deki bu katliama dünyaya duyurma konusunda hassasiyetle çalışıyorlar. Anadolu Ajansımızla, muhabirlerimizle, ülke ve millet olarak duyurduk ve duyurmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR ZAMAN ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNÜ MUBAH KILACAK BİR SAVAŞ YOKTUR”

Başkan Yazıcı, “Babayım 2 tane evladım var. Özellikle çocukları gördüğümde Allah düşmanıma yaşatmasın diyorum. İnsan kendi çocuğu için empati yaptığında daha iyi anlayabilir. Dünyada bir çocuğun ölümüne şahit olmak bir insanın yaşayabileceği en büyük dramlardan bir tanesidir. Hayatta bir annenin, babanın yaşayabileceği en büyük acı evladını kaybetmektir. Burada insanlığın büyük dramı yaşanıyor, savaş suçudur. Hiçbir zaman çocukların ölümünü mubah kılacak bir savaş yoktur, anlayış yoktur. Ama burada bir toplumun yok edildiğini, katliama yönelik saldırıların olduğunu resimlerden de görebiliyoruz” dedi.

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