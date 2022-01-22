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  4. Kanıyla kendisini kocasının vurduğunu yazmıştı! Nurtaç Canan'a mahkemeden şok karar

Kanıyla kendisini kocasının vurduğunu yazmıştı! Nurtaç Canan'a mahkemeden şok karar

22.01.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere "Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın istinaf başvurusu reddedildi. Mahkeme heyeti, eş Ragıp Canan'a 9 yıl hapis cezası vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, verilen cezanın kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu belirtti. Nurtaç Canan'ın kararı Yargıtay'a taşıyacağı öğrenildi.

Kanıyla kendisini kocasının vurduğunu yazmıştı! Nurtaç Canan'a mahkemeden şok karar

Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de Nurtaç Canan, boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vuruldu. Canan, yaralı haldeyken kendi kanıyla yere "Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazdı.

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Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık'da görülen duruşmada Savcı sanık Ragıp Canan'ın "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplamda 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep etti.

Mahkeme Ragıp Canan, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından beraat kararı verirken. "Eşe karşı kasten silahla yaralama" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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KARARI İSTİNAF'A TAŞIDI

Mahkeme kararına Cumhuriyet savcısı, sanık müdafisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de itiraz etti. Cezayı az bulan Nurtaç Canan, İstinaf Mahkemesi'nde başvurdu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu belirterek istinaf başvurusunu reddetti.

İstinaf başvurusu reddedilen Nurtaç Canan'ın kararı Yargıtay'a taşıyacağı öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu silahlı saldırı
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