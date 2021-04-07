Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kanser hastalığı nedeniyle bacağını kaybeden Mama Cax, yaşam hikayesiyle sosyal medyada takdir topladı

Kanser hastalığı nedeniyle bacağını kaybeden Mama Cax, yaşam hikayesiyle sosyal medyada takdir topladı

Seray Üstün Seray Üstün
07.04.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 yaşında kanser olduğunu öğrenen Mama Cax, doktorların ve çevresinin ümidini kesmesine rağmen yaşama tutunmayı başardı. Doktorların ‘En fazla 3 hafta yaşar’ dedikleri Cax, kanserle olan savaşını kazandı ve hayata sımsıkı tutundu.

Kanser hastalığı nedeniyle bacağını kaybeden Mama Cax, yaşam hikayesiyle sosyal medyada takdir topladı

Henüz 14 yaşındayken kanser teşhisi konulan Mama Cax, herkese ilham olacak bir yaşam mücadelesine imza attı. Hastalıkla olan savaşı ergenlik döneminde başlayan Cax, herkesin öleceğini düşündüğü anlarda dahi yaşama dört elle sarıldı. Tedavi oldukça yorucu ve zor bir şekilde geçmesine rağmen bir an olsun pes etmedi.

Vücudundaki lekeler ve izler nedeniyle hayatı boyunca dalga geçilen Alba Parajo’nun ilham veren hikayesiVücudundaki lekeler ve izler nedeniyle hayatı boyunca dalga geçilen Alba Parajo’nun ilham veren hikayesi

Tedavi sırasında sağ bacağını kaybetti. Ampute edildikten sonra ve iyileşme süresine dair yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kendisiyle aynı süreci yaşayan insanlara pozitif enerjisini vermek istediğini belirten Cax, sosyal medyada bir anda popüler oldu.

kapak moda blog

Yaklaşık 195 bin takipçisi bulunan Cax, Instagram üzerinden hem yaşadığı süreci anlatıyor hem de moda tavsiyeleri veriyor. Kendisine ait bir moda blogu bulunan Cax, ünlü dergilerin çekimlerinde de kendisine yer buluyor.

Kanserli oğlunun ameliyat izini dövme olarak yaptıran babanın hikayesi duygulandırdıKanserli oğlunun ameliyat izini dövme olarak yaptıran babanın hikayesi duygulandırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Shakespeare’e benzemek için servet harcadıShakespeare’e benzemek için servet harcadı
Her yeni filmde kendini aştı ama o sahne hiç unutulmadı Her yeni filmde kendini aştı ama o sahne hiç unutulmadı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kanser Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

Trafik kazasında eşini kaybetti! Anneden anlamlı hediye

Trafik kazasında eşini kaybetti! Anneden anlamlı hediye

O ünlü isme benzediği için ayda 160.000 TL kazanıyor

O ünlü isme benzediği için ayda 160.000 TL kazanıyor

Oğlunun ameliyat izini dövme yaptırdı! Görenleri duygulandırdı

Oğlunun ameliyat izini dövme yaptırdı! Görenleri duygulandırdı

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Sosyal medya kullanmayı reddettiler! Sebepleri şaşırttı

Sosyal medya kullanmayı reddettiler! Sebepleri şaşırttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kadınların erkekler için başlık parası ödediği kabile

Kadınların erkekler için başlık parası ödediği kabile

İnanılmaz hikaye! Diğer yüzü nedeniyle intihar etti

İnanılmaz hikaye! Diğer yüzü nedeniyle intihar etti

İlkokulu 9 ayda bitirdi, 11 yaşında Harvard’a girdi

İlkokulu 9 ayda bitirdi, 11 yaşında Harvard’a girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.