Kanser hastalığı nedeniyle bacağını kaybeden Mama Cax, yaşam hikayesiyle sosyal medyada takdir topladı

Henüz 14 yaşındayken kanser teşhisi konulan Mama Cax, herkese ilham olacak bir yaşam mücadelesine imza attı. Hastalıkla olan savaşı ergenlik döneminde başlayan Cax, herkesin öleceğini düşündüğü anlarda dahi yaşama dört elle sarıldı. Tedavi oldukça yorucu ve zor bir şekilde geçmesine rağmen bir an olsun pes etmedi.

Tedavi sırasında sağ bacağını kaybetti. Ampute edildikten sonra ve iyileşme süresine dair yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kendisiyle aynı süreci yaşayan insanlara pozitif enerjisini vermek istediğini belirten Cax, sosyal medyada bir anda popüler oldu.

Yaklaşık 195 bin takipçisi bulunan Cax, Instagram üzerinden hem yaşadığı süreci anlatıyor hem de moda tavsiyeleri veriyor. Kendisine ait bir moda blogu bulunan Cax, ünlü dergilerin çekimlerinde de kendisine yer buluyor.



