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Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'dan sevindiren haber

30.10.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Aksoy, setlere dönmek için hazır olduğunu söyleyerek hayranlarını sevindirdi.

Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'dan sevindiren haber

Boğaç Aksoy, geçtiğimiz mayıs ayında lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Kemoterapi tedavisi gören oyuncu, koronavirüse yakalandığı için geciken kök hücre tedavisine de başladı.

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Önceki akşam sevgilisi Aleyna Peters ile hastane çıkışı ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap veren başarılı oyuncu, hayranlarını sevindiren haberi vererek şu ifadeleri kullandı... "Son olarak 21 günlük bir tedavi kaldı, o da bittikten sonra kameraların karşısına çıkmak ve setlere dönmek için hazırım." dedi.

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kanser
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