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Kanye West'e Instagram şoku! Bunu beklemiyordu

17.03.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West'in Instagram hesabı ünlü komedyen Trevor Noah'a ırkçı hakaret saldırısı nedeniyle askıya alındı.

Kanye West'e Instagram şoku! Bunu beklemiyordu

Adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan Kanye West'in (44) Instagram hesabının "The Daily Show" adlı programın sunucusu Trevor Noah'a ırkçı bir hakaretle saldıran bir gönderi nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

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KANYE WEST'E INSTAGRAM ENGELİ

Eski eşinin sevgilisi Pete Davidson'ın yazar ortağı olan Noah'a hakaret eden rapçinin hesabı, sosyal medya platformu tarafından 24 saat kilitlendi.
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TACİZ POLİTİKALARINI İHLAL ETTİ

Ayrıca Reuters'ta yer alan habere göre; platformun sözcüsü, Kanye West’in Instagram’ın tacizle ilgili politikalarını ihlal ettiğini belirtti. Sözcü, Kanye West’in Instagram hesabındaki nefret söylemi, zorbalık ve taciz içeren paylaşımların silindiğini açıkladı.


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Kanye West
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