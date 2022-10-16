Kanye West, eski kayınvalidesi Kris Jenner ile Drake'in cinsel ilişkisini ifşa etti

Yaptığı her hareket gündem olan Kanye West son dönemde sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyor. Kardashian/Jenner ailesiyle son dönemde ters düşen West bomba bir açıklamaya daha imza attı.

Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın annesini ifşa etti. Daha önce benzer konularla adı anılan Drake her ne kadar "Ben sadece bir arkadaşım" dese de West pek böyle düşünmüyor.

Kanye West son açıklamasında Drake'i hem gelmiş geçmiş en büyük rapçi olduğu için hem de eski kayınvalidesi Kris Jenner ile cinsel ilişkiye girdiği için övdü.



