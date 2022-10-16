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Kanye West, eski kayınvalidesi Kris Jenner ile Drake'in cinsel ilişkisini ifşa etti

16.10.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skandal açıklamaları ve hareketleriyle gündeme gelen Kanye West, Drake'i hem gelmiş geçmiş en büyük rapçi olduğu için hem de eski kayınvalidesi Kris Jenner ile cinsel ilişkiye girdiği için övdü. West'in bu ifşası sosyal medyada gündem oldu.

Kanye West, eski kayınvalidesi Kris Jenner ile Drake'in cinsel ilişkisini ifşa etti

Yaptığı her hareket gündem olan Kanye West son dönemde sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyor. Kardashian/Jenner ailesiyle son dönemde ters düşen West bomba bir açıklamaya daha imza attı.

Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın annesini ifşa etti. Daha önce benzer konularla adı anılan Drake her ne kadar "Ben sadece bir arkadaşım" dese de West pek böyle düşünmüyor.

Ekran Alıntısı

Kanye West son açıklamasında Drake'i hem gelmiş geçmiş en büyük rapçi olduğu için hem de eski kayınvalidesi Kris Jenner ile cinsel ilişkiye girdiği için övdü.

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