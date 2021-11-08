Kanye West genç model Vinetria ile aşk yaşıyor!

Kim Kardashian ve Kanye West ayrılığı uzun süredir gündemde. İkilinin sık sık isimleri yeni ilişkilerle anılıyor. Son olarak Kardashian'ın son yılların parlayan komedyeni Pete Davidson ile yeni bir ilişkiye başladığı gündemdeydi.

Bu durum West'i rahatsız etmiş ve ünlü isim açıklamasında "Bu, benim için bir şaka değil. Henüz boşanmadık bile. Çocuklarım ebeveynlerinin bir arada kalmasını istiyor. bizim birlikte olmamızı istiyorlar" demişti.

HAFTA SONU BİRLİKTELERDİ

Ancak West'in şu sıralar genç bir modelle aşk yaşadığı iddiaları var. 22 yaşındaki Vinetria ile adı aşk haberlerini karışan Kanye West konuya dair açıklama yapmadı.

Kanye West ve Vinetria'nın hafta sonunu birlikte Miami'de geçirdiği de iddialar arasında. Ünlü model Miami pozlarıyla da gündeme geldi.

Vinetria giydiği kıyafetiyle zor anlar yaşadı. Vinetria göğüsleri açılmasın diye elleriyle önlem almaya çalıştı.



