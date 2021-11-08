MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kanye West genç model Vinetria ile aşk yaşıyor!

Kanye West genç model Vinetria ile aşk yaşıyor!

08.11.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ve Kanye West ayrılık haberlerinden sonra yeni ilişkileriyle de sık sık gündeme geliyorlar. West'in şu sıralar 22 yaşındaki Vinetria ile birlikte olduğu iddiaları gündemde.

Kanye West genç model Vinetria ile aşk yaşıyor!

Kim Kardashian ve Kanye West ayrılığı uzun süredir gündemde. İkilinin sık sık isimleri yeni ilişkilerle anılıyor. Son olarak Kardashian'ın son yılların parlayan komedyeni Pete Davidson ile yeni bir ilişkiye başladığı gündemdeydi.

Bu durum West'i rahatsız etmiş ve ünlü isim açıklamasında "Bu, benim için bir şaka değil. Henüz boşanmadık bile. Çocuklarım ebeveynlerinin bir arada kalmasını istiyor. bizim birlikte olmamızı istiyorlar" demişti.

Kanye West Kim Kardashian’ı takipten çıkardıKanye West Kim Kardashian’ı takipten çıkardı

HAFTA SONU BİRLİKTELERDİ

Ancak West'in şu sıralar genç bir modelle aşk yaşadığı iddiaları var. 22 yaşındaki Vinetria ile adı aşk haberlerini karışan Kanye West konuya dair açıklama yapmadı.

2

Kanye West ve Vinetria'nın hafta sonunu birlikte Miami'de geçirdiği de iddialar arasında. Ünlü model Miami pozlarıyla da gündeme geldi.

Kanye West'den Britney Spears'e... İşte seks bağımlısı olan ünlü isimlerKanye West'den Britney Spears'e... İşte seks bağımlısı olan ünlü isimler

Vinetria giydiği kıyafetiyle zor anlar yaşadı. Vinetria göğüsleri açılmasın diye elleriyle önlem almaya çalıştı.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER Mini değil, süper mini! Gören bir daha baktı Mini değil, süper mini! Gören bir daha baktı
Erkek kardeşini gören ''Bu ne benzerlik'' dedi!Erkek kardeşini gören ''Bu ne benzerlik'' dedi!
Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

Sorun yıllardır çözülemiyor! İki ilin sınırında su gerginliği

Sorun yıllardır çözülemiyor! İki ilin sınırında su gerginliği

Sıcaklılar düşüyor, kar kapıda! Meteoroloji tarih verip uyardı!

Sıcaklılar düşüyor, kar kapıda! Meteoroloji tarih verip uyardı!

Ev halini paylaştı olay oldu!

Ev halini paylaştı olay oldu!

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.