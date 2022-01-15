Kanye West imza isteyen hayranını yumrukladı! "Hayranım değildi"

Darpla suçlanan ABD’li ünlü rapçi Kanye West, imza isteyen ve yumruk attığı kişinin hayranı olmadığını söyledi.

West, "Warehouse’un önünde gece saat 3’tü. 'Şu anda neyle uğraştığımı bilmiyorsun’ dedim. İki şarkıyı yeni bitirdim, stüdyodan dönüyorum. 'Ne yapacaksın? Gördün mü?’ diyen o adamın gerçek bir tavrı vardı" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; West söz konusu kişinin hayranı olmadığını, para kazanmak için imza istediğini aktardı.



Yıldız rapçi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu paparaziyle aynı şey. O bir hayran değildi. İmajınızı kullanan, muhtemelen şarkılarınızı hiç dinlememiş biri."



Olayla ilgili Los Angeles Polis Teşkilatı’nın soruşturması sürüyor.

