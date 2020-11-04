Kanye West seçimde kendi iddiasını sürdürüyor! Bakın ne kadar oy aldı?

ABD’de başkanlık yarışı sonuçları açıklanmaya devam ederken, en sansasyonel adaylardan rağ şarkıcısı Kanye West’in şimdiye dek 50 bin oy aldığı açıklandı. Ancak seçime bağımsız aday olarak katılan 43 yaşındaki West’in en fazla oyu Tennessee eyaletinde aldığı öğrenildi.

Metro’nun haberine göre West bu eyaletten 10 bin oy aldı. Bu da oyların yüzde 0.3’ü anlamına geliyor. Buna göre şarkıcı, eyalette Anayasa Partisi, Yeşil Parti, Sosyalizm ve Özgürlük Partisi’ni geçmiş oldu. Ancak Özgürlük Partisi’nden Jo Jorgensen 19 bin oyla West’in önüne geçti.

Tennessee eyaletinde Trump oyların yüzde 61.1’ini aldı. Seçimin şimdiye kadar belli olan sonuçlarına göre West, Trump’ın, rakibi Biden’dan fazla oy aldığı yerlerde yüksek oranda oy elde etti. West en çok Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma ve Utah’ta oy aldı.



Seçimde oy sayımı hala devam ederken Kim Kardashian’la evli olan dört çocuk babası rap’çinin Beyaz Saray hayaline ulaşıp ulaşamayacağını ekran başında izlerken görüldüğü video sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Pek çok insan, West’in videoda kazanacağına inandığını belli eden görüntüsünün kendilerini üzdüğünü belirtti.

