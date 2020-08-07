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Kanye West ve Kim Kardashian Dominik’e gitti: Evliliği kurtarmaya çalışıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 11:00 | Son Güncelleme

ABD'de Başkanlık yarışına girmesiyle Kardashian ailesiyle arası açılan Kanye West, eşi Kim Kardashian'la arasını düzeltmek için birlikte Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

Kanye West ve Kim Kardashian Dominik’e gitti: Evliliği kurtarmaya çalışıyorlar

ABD’li ünlü rapçi Kanye West, ülkesinde Kasım ayında düzenlenecek Başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıklamasının ardından ortalığı birbirine kattı.

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Geçtiğimiz günlerde ilk mitingini düzenleyen West, buradaki açıklamaları ve tavrıyla Kardashian ailesini kızdırmış, hayranlarını ise endişelendirmişti.

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Mitingde eşi Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner’la ilgili sert ifadeler kullanan West, kendisini kilit altında tutmak istediklerini söyleyip boşanmak istediğini öne sürmüştü.
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West’in bipolar bozukluğu olduğunu söyleyen Kim Kardashian ise herkesten anlayış beklediğini vurgulamıştı. Evlilikleri sallantıda olan çiftle ilgili çarpıcı bir haber geldi.

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People’a konuşan çifte yakın kaynaklar, West ve Kardashian’ın birlikte Dominik Cumhuriyeti’ne gittiğini iddia etti. Habere göre çift evliliklerini kurtarmak için tüm dikkatlerini ilişkilerinin üzerine vermiş durumda.

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