Kaosu önlemek için 'The Falcon and the Winter Soldier' güçlerini birleştiriyor

The Falcon and the Winter Soldier dizisinden yeni fragman Super Bowl’da gün yüzüne çıktı. Anthony Mackie ve Sebastian Stan’in başrollerini üstlendiği dizi, 19 Mart’ta Disney+’ta izleyici ile buluşacak.

Marvel ile Disney+ iş birliğinden ortaya çıkan dizilerden biri olan The Falcon and the Winter Soldier’da Avengers’dan tanıdık isimleri de göreceğiz. Captain America: Civil War’da ustalıkla hayata geçirdiği planıyla Avengers’ı birbirine düşüren Baron Zemo karakteri The Falcon and the Winter Soldier’da da önemli bir role sahip olacak. Filmde karaktere hayat veren Daniel Brühl, dizi için bu karaktere bir kez daha hayat veriyor.

Filmlerindeki rolünü yineleyecek olan bir diğer isim de Agent 13 olarak da bilinen Sharon Carter’a hayat veren Emily Van Camp olacak. Dizinin oyuncu kadrosunda bu isimlere Wyatt Russell, Adepero Oduye, Desmond Chiam, Miki Ishikawa ve Noah Mills eşlik ediyor.

The Falcon and the Winter Soldier dizisinin tüm bölümlerini Kari Skogland yönetti.