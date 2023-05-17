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Kapıcılar Kralı oyuncuları kimler, konusu nedir? Kapıcılar Kralı nerede ve kaç yılında çekildi? Bu akşam Tv'de!

17.05.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapıcılar Kralı filmi bu akşam izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Filmin başrolünde rahmetli usta oyuncu Kemal Sunal yer alıyor. Kapıcılar Kralı'nın yönetmenliği Zeki Ökten'e ait. Filmi izlemek isteyen sinema severler Kapıcılar Kralı'na ilişkin merak edilenleri şimdiden sorguluyorlar. Peki, Kapıcılar Kralı oyuncuları kimler, konusu nedir? Kapıcılar Kralı nerede ve kaç yılında çekildi?

Kapıcılar Kralı oyuncuları kimler, konusu nedir? Kapıcılar Kralı nerede ve kaç yılında çekildi? Bu akşam Tv'de!

Kapıcılar Kralı filmine dair detaylar hızla sorgulanıyor. Başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı Türk filmi Kapıcılar Kralı, bu akşam Show Tv ekranlarında olacak. Komedi türünü ele alan Kapıcılar Kralı filmi, saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatmaktadır. Kapıcılar Kralı filmine dair merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi filmidir. Karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul'a gelen Seyit, büyük bir apartmanda kapıcılık yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.

kapıcılar kralı

KAPICILAR KRALI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Seyyid

Sevda Ferdağ - Mahir'in Suç Ortağı

Sevil Üstekin - Hacer

Şevket Altuğ - Votkacı

Can Kolukısa - Fehmi

Özcan Özgür - Mahir

Bilge Zobu - Zafer

Güner Sümer - Nuri

Hikmet Gül - Makbule

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KAPICILAR KRALI HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

1976 yapımı olan Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu Umur Bugay yazmıştır. Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği film 1 Mayıs 1977 tarihinde gösterime girmiştir.


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