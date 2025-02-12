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  4. Kaplumbağanın kabuğunu kırınca ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi! Bunu kimse beklemiyordu: "Onları oraya nasıl soktunuz"

Kaplumbağanın kabuğunu kırınca ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi! Bunu kimse beklemiyordu: "Onları oraya nasıl soktunuz"

12.02.2025 17:14
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.02.2025 17:14
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde bir kişi kaplumbağanın kabuğunu kırarak saklanan eşyaları buldu. Kullanıcıların bazıları görüntüleri kurgu olduğunu iddia etti.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde bir kişi çekiç kullanarak kaplumbağanın kabuğunu kırdı. Çatlayan kabuğun içinden ise adeta bir define çıktı.

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PARA VE MÜCEVHERLER

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Kaplumbağanın kabuğundan para, mücevher ve çok sayıda değerli eşya çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Onları oraya nasıl soktunuz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kaplumbağanın bundan haberi var mı?" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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