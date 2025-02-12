Kaplumbağanın kabuğunu kırınca ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi! Bunu kimse beklemiyordu: "Onları oraya nasıl soktunuz"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde bir kişi çekiç kullanarak kaplumbağanın kabuğunu kırdı. Çatlayan kabuğun içinden ise adeta bir define çıktı.

PARA VE MÜCEVHERLER

Kaplumbağanın kabuğundan para, mücevher ve çok sayıda değerli eşya çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Onları oraya nasıl soktunuz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kaplumbağanın bundan haberi var mı?" yorumunu yaptı.