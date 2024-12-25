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Kocasını başka bir kadınla birlikte yakaladı! Öfkeden deliye döndü... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.12.2024 17:10
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Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde kocasını başka bir kadınla yakalayan eş öfkeden deliye döndü. Bir kafede kocasını başka bir kadınla gören kadın ikiliye saldırmak için hareketlendi. Çevrede bulunanlar kadını zorlukla sakinleştirerek olay yerinden çıkartmayı başardı.

Kocasını başka bir kadınla birlikte yakaladı! Öfkeden deliye döndü... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadın kocasını adım adım takip etti. Sonunda adamın bir kafeye girdiğini gören kadın peşinden gitti ve kocasını yabancı bir kadınla el ele gördü. Kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın öfkeden deliye dönerek eşi ve sevgilisine saldırdı.

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Çevredekilerin araya girmesiyle öfkeli kadın sakinleştirildi. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca tepkileri de beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Az bile yapmış. Neden engel olmuşlar ki?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadını tebrik etmek lazım" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma aldatmak ihanet
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