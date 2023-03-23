Kar mı geliyor? Uzman isimden dikkat çeken tahmin tarih verdi! 'Ülkeye soğuk hava girişi...' Meteoroloji son dakika 23-27 Mart hava durumu

Kar yağacak mı? Yağmur yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Sıcaklıkların yüksek oluşu ve kuraklık tehdidi tüm yurtta hava durumu tahminlerinin dikkatle takip edilmesine yol açtı. Barajların durumuyla ilgili endişelerin de yaşanmasıyla beraber yağış beklentileri arttı. Peki, hava sıcaklıklarında son durum ne? Yağışlar olacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen, haftaya ülkeye soğuk hava girişi olacağını söyleyerek salı ve çarşamba günleri Anadolu'da kar yağışı görülebileceğini belirtti. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporu ve hava durumuna ilişkin dikkat çeken tahminler...
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Perşembe ülke genelinde yağmur var. Sıcaklıklar ortalama ve altında. Yarın batıda yağış kesiliyor. Sıcaklık hafta sonu artacak İstanbul 17-18 C olur bugün 11 C. Haftaya ülkeye soğuk hava girişi var. Salı Çarşamba Anadolu'da kar yağışı görülür. Takip edelim." ifadelerini kullandı.
Şen bir diğer paylaşımında da "Hafta sonu Cuma Cumartesi Pazar Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışlar kuvvetli görünüyor. Hem sel bölgesi hem deprem bölgesi olarak dikkat etmeliyiz." dedi.
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale il merkezi hariç bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutlu, Manisa ve İzmir hariç bölge genelinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu
KARS °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saalerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu