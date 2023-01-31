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Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! İşte ülke geneline yağması beklenen kar miktarı…

31.01.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar ne zaman yağacak? İstanbul’da ve Ankara’da yaşayanlar bu sorunun cevabını merak etmeye devam ediyor. Kar yağışı yüksek kesimlerde ve yurdun birçok bölümünde etkili oldu ama İstanbul ve Ankara’nın geneline henüz uğramadı. Ancak uzmanlar ülke geneline beklen kar yağışı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Meteoroloji’den kar yağışı ile ilgili yeni tahminler var işte son gelen hava durumu bilgileri…

Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! İşte ülke geneline yağması beklenen kar miktarı…

Hava durumu haberlerine ilişkin tüm Türkiye bir sorunun cevabını arıyor. Lapa lapa kar yağışı ne zaman olacak? İstanbullular ise bu sorunun cevabını özellikle bekliyor. Peki İstanbul’da bu hafta kar yağışı bekleniyor mu? Gözümüz bulutlarda kulağımız ise Meteoroloji’den gelecek olan yanıtı bekliyor.

İstanbul’da hafta boyunca kar yağışı yok ama yağmur var. İstanbul beyaz örtü için biraz daha bekleyecek. Megakentte hafta boyunca yağmur yağacak. İstanbul’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne 6 ila 10 derece olacak. Ancak yüksek kesimlerde durum farklı olacak.

Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, İstanbul ve Ankara’da beklenen kar yağışı ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde yüksek değerlerde olduğundan dolayı İstanbul’daki yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olmasını bekliyoruz. İstanbul’un yüksek kesimleri hafif örtü şeklinde iz şeklinde bir karla karışık yağmura neden olmasını bekliyoruz. Ankara’da ise geceden sabah saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Kış Ankara’ya geldi diyebiliriz.”

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ise kar yağışı ile ilgili “Hava durumuna baktığıma göre bu hafta kar yağışı vardı. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Kar yağsa da havalar da ısınsa çok üşütüyor bu havalar. Torunum kar bekliyor. Montumu giydim kar yağışını bekliyorum. Gelecek kar artık” gibi ifadelerle artık kar yağışını dört gözle bekler oldu.

HANGİ BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI VAR?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Bugün Marmara, Doğu Akdeniz, Karadeniz, kıyısı yağmur iç kesimleri kar, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Kar yağışlı, Güneydoğu Anadolu yağmurlu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta kar yağışlı. İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu sıcaklık 6 derece olacak.” ifadelerini kullandı.

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KUVVETLİ SOĞUKLAR BAŞLADI

Hava forum sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda ise dikkat çeken bir harita paylaşılarak “Yurdumuz Ocak ayının son gününe kuvvetli soğuklarla başladı. An itibarıyla başta İstanbul, Ankara, Edirne olmak üzere birçok şehirde sıcaklık 0 ve sıfırın altında seyrediyor. Gizli buzlanmaya dikkat!” uyarısında bulunuldu.

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ÜLKE GENELİNDE BEKLENEN KAR MİKTARI

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de hava durumuna ilişkin paylaştığı son bilgide İstanbul’a yağması beklenen kar miktarının her geçen gün artacağını belirterek kar yağışına ilişkin bir grafik paylaştı. Ökten açıklamasında “10 gün yağması beklenen kar miktarı. Diyelim ki Yurtdışına gittiniz. 9 Şubat öğlenleyin Ülkeye döndünüz. Döndüğünüzde eriyenle yağanla Ülkede yerde bulunan kar miktarı bu şekilde olması bekleniyor. Bu Dünya'nın en güvenilir modeli olan Avrupa modeli Ecmwf'dir. Değerler cm...” dedi.

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BAŞKENTTE KAR YAĞIŞI GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI

Ankara'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde gece saatlerinde etkisini artırdı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ise sorumluluk sahalarında denetimleri sürüyor.

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