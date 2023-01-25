Kar yağışı için merakla beklenen tarihi açıkladı! Son paylaşımı heyecan yarattı: "Çok güzel gelişmeler var"

Türkiye'de son günlerde en çok konuşulan biri de kar yağışı oldu. Öyle ki vatandaşlar sık sık 'Kar ne zaman yağacak' sorusunu soruyor. Bu sırada Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, adeta iple çekilen kar yağışıyla ilgili "Çok güzel gelişmeler var" dedi. Yağışlar cuma gününü işaret eden Ökten, "Müjdelerimi bekleyin" derken ayrıca İstanbul ve Marmara'da havanın her saat soğuyacağını ifade etti. Meteoroloji'den de 2 bölge için sağanak yağış uyarısı geldi. İşte yurttan hava durumunun ayrıntıları...
Marmara ve Karadeniz bölgelerine sağanak yağış geliyor. Açıklama Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Öte yandan Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım kar yağışı bekleyen vatandaşlarda merak uyandırdı. Dün yaptığı açıklamada "Kanada ve İngiliz modeli çok iyi" diyen Ökten, "Diğer modelleri de yanına çekebilecek mi? Geçen sene bu iki model bildi" ifadelerini kullanarak heyecanla takip edeceğini belirtti.
Bu gece Balkanlara kar, yarın ise Kıyı Ege ve İstanbul dahil olmak üzere Marmara bölgesine sağanak yağmur geleceğini ifade eden Ökten, paylaşımına "Daha sonra İç Ege, Göller yöresi ve İç Anadolu'ya kar getirecek. Doğu'da yoğun kar yağışları bekleniyor" açıklamasıyla devam etti.
Bir sonraki paylaşımında "İstanbul ve Marmara bölgesinde hava her geçen saat daha da soğuyacak. Özellikle sabahleyin sıkı giyinmelisiniz. Cuma günü sağanak yağışlar geliyor" diyen Ökten'in son açıklaması şu şekilde:
"Kar ile ilgili İstanbul dahil olmak üzere çok güzel gelişmeler var. Müjdelerimi bekleyin..."
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan ise yarın akşam Ege üzerinden yağışların giriş yapacağını belirtip "Yarın gece çok şiddetli yağış var, sel yapabilir. İstanbul cuma, cumartesi, pazar günleri yağmurlu" dedi.
Çalışkan, İstanbul'da kar yağışı için net tarih de verirken şunları söyledi:
"4 Şubat İstanbul ve Batı bölgeleri için kar gelme ihtimali var. Tamamıyla gelmeyebilir de ama genel böyle bir ihtimal var."