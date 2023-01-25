HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kar yağışı için merakla beklenen tarihi açıkladı! Son paylaşımı heyecan yarattı: "Çok güzel gelişmeler var"

Kar yağışı için merakla beklenen tarihi açıkladı! Son paylaşımı heyecan yarattı: "Çok güzel gelişmeler var"

25.01.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı bugünden itibaren Türkiye'nin kapısında. Balkanlara gece saatlerinde kar geliyor, devamında ise Ege kıyıları ve İstanbul'a yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'a değindiği paylaşımında "Çok güzel gelişmeler var" diyerek heyecan yarattı. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan İstanbul'da kar yağışı için net tarih verdi. Meteoroloji ise 2 bölgeye sağanak yağış uyarısı yaptı. Peki, özellikle İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı ne zaman başlayacak?

Kar yağışı için merakla beklenen tarihi açıkladı! Son paylaşımı heyecan yarattı: "Çok güzel gelişmeler var"

Türkiye'de son günlerde en çok konuşulan biri de kar yağışı oldu. Öyle ki vatandaşlar sık sık 'Kar ne zaman yağacak' sorusunu soruyor. Bu sırada Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, adeta iple çekilen kar yağışıyla ilgili "Çok güzel gelişmeler var" dedi. Yağışlar cuma gününü işaret eden Ökten, "Müjdelerimi bekleyin" derken ayrıca İstanbul ve Marmara'da havanın her saat soğuyacağını ifade etti. Meteoroloji'den de 2 bölge için sağanak yağış uyarısı geldi. İşte yurttan hava durumunun ayrıntıları...

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Marmara ve Karadeniz bölgelerine sağanak yağış geliyor. Açıklama Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

iStock-1078875798

SICAKLIKLAR DEVAM EDECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR KUVVETLENEBİLİR

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON PAYLAŞIMI MERAK UYANDIRDI

Öte yandan Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım kar yağışı bekleyen vatandaşlarda merak uyandırdı. Dün yaptığı açıklamada "Kanada ve İngiliz modeli çok iyi" diyen Ökten, "Diğer modelleri de yanına çekebilecek mi? Geçen sene bu iki model bildi" ifadelerini kullanarak heyecanla takip edeceğini belirtti.

iStock-1213486454

"YOĞUN KAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR"

Bu gece Balkanlara kar, yarın ise Kıyı Ege ve İstanbul dahil olmak üzere Marmara bölgesine sağanak yağmur geleceğini ifade eden Ökten, paylaşımına "Daha sonra İç Ege, Göller yöresi ve İç Anadolu'ya kar getirecek. Doğu'da yoğun kar yağışları bekleniyor" açıklamasıyla devam etti.

iStock-1304046548

"ÇOK GÜZEL GELİŞMELER VAR"

Bir sonraki paylaşımında "İstanbul ve Marmara bölgesinde hava her geçen saat daha da soğuyacak. Özellikle sabahleyin sıkı giyinmelisiniz. Cuma günü sağanak yağışlar geliyor" diyen Ökten'in son açıklaması şu şekilde:

"Kar ile ilgili İstanbul dahil olmak üzere çok güzel gelişmeler var. Müjdelerimi bekleyin..."

iStock-1364440687

İSTANBUL 3 GÜN BOYUNCA YAĞMURLU

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan ise yarın akşam Ege üzerinden yağışların giriş yapacağını belirtip "Yarın gece çok şiddetli yağış var, sel yapabilir. İstanbul cuma, cumartesi, pazar günleri yağmurlu" dedi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

Çalışkan, İstanbul'da kar yağışı için net tarih de verirken şunları söyledi:

"4 Şubat İstanbul ve Batı bölgeleri için kar gelme ihtimali var. Tamamıyla gelmeyebilir de ama genel böyle bir ihtimal var."

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AYM, HDP'nin 'kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması' başvurusunu yarın görüşecekAYM, HDP'nin 'kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması' başvurusunu yarın görüşecek
Sinan Ateş'in eşinden yeni paylaşım: "İsterse kıyamet kopsun"Sinan Ateş'in eşinden yeni paylaşım: "İsterse kıyamet kopsun"
Finlandiya'dan flaş açıklama: Bir süre ara verelim!Finlandiya'dan flaş açıklama: Bir süre ara verelim!
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı sağanak

En Çok Okunan Haberler

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

EYT'de ilk maaş ne zaman yatar? Açıkladı

EYT'de ilk maaş ne zaman yatar? Açıkladı

Araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Düğün parasını kaptırdı

Araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Düğün parasını kaptırdı

İsveç'ten ilk açıklama: Diyaloğa dönmek istiyoruz

İsveç'ten ilk açıklama: Diyaloğa dönmek istiyoruz

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.