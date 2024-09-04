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    4. Kara büyü yaptığını iddia ettiği babasının elini kesti! "Mistik bir madde içeren spiritüel uygulamalar"

    Kara büyü yaptığını iddia ettiği babasının elini kesti! "Mistik bir madde içeren spiritüel uygulamalar"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.09.2024 11:24
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    Tayland'ın Udon Thani bölgesinde bir kadın babasının kendisine kara büyü yaptığını söyleyerek adama saldırdı. Babasına bıçakla saldıran ismi açıklanmayan kadın 67 yaşındaki adamın sol elini kesti. 43 yaşındaki bir kadın, polise babasının kendisini her gün pirinç pişirmeye zorladığını ve üzerinde kara büyü yaptığını anlattı.

    Kara büyü yaptığını iddia ettiği babasının elini kesti! "Mistik bir madde içeren spiritüel uygulamalar"

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Udon Thani şehrinin Ban Nong Tum Nong Yai bölgesi korkunç bir aile içi şiddet olayına tanıklık etti. Bir kadın babasına büyük bir bıçakla saldırdı ve elini bileğinden kesti. Komşuların durumu polise haber vermesi üzerine devriye birimi olay yerine intikal etti. Eve vardıklarında, evin girişinde duran ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir bıçak sallayan bir kadın buldular. Kadın, memurların girişini engellemek için uzun bir süre bıçağı salladı. Uzun süren pazarlıkların ardından sonunda silahı teslim etti.

    EVİN 1 METRE UZAKLIĞINDA BULUNDU

    67 yaşındaki Sanok isimli adam köylülerden yardım istemek için markete koştu. Adamın kesik sol eli evin önünde bulundu. Acil servisler hemen çağrıldı ve hem kesik el hem de Sakon tedavi için Udon Thani Merkez Hastanesi'ne kaldırıldı.
    Polise babasıyla sadece 3 gündür yaşadığını dile getiren kadın, eylemlerinden dolayı pişmanlık duyduğunu ifade ederek, babasının mistik bir madde içeren spiritüel uygulamalarla kendisine kara büyü yaptığını söyledi.

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