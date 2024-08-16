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    4. Kan donduran olay! Pakistan'a gelen turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı... İşkencenin detayları dehşete düşürdü

    Kan donduran olay! Pakistan'a gelen turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı... İşkencenin detayları dehşete düşürdü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.08.2024 09:28
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    Belçika'dan Pakistan'a turist olarak gelen ismi açıklanmayan bir kadın hayatının en korkunç günlerini yaşadı. 28 yaşındaki kadın Pakistan'da kaçırılıp esir tutuldu ve 5 gün boyunca toplu tecavüze uğradı. Olayın detayları dünya basınında geniş yankı uyandırırken kan dondurdu.

    Kan donduran olay! Pakistan'a gelen turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı... İşkencenin detayları dehşete düşürdü

    MYNET|DIŞ HABERLER Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın G-6 bölgesinde sokak ortasında elleri ve ayakları bağlanmış halde yerde yatan bir kadın fark edildi. Yerel halk tarafından bulunan ve polise haber verilen kadın, tıbbi muayene için hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadın Belçika'dan gelen bir turist olduğunu ve günlerce kaçırılıp toplu tecavüze uğradığını ardından da sokağa atıldığını iddia etti.

    Yerel medya, polisin mağdurun iddialarını araştırdıktan sonra bir adamı tutukladığını söyledi. Olaya ilişkin araştırmanın devam ettiği ifade edilirken Belçika Büyükelçiliği'ne ulaşan polis, kadının Pakistan'da olduğuna dair bir kayıt bulunmadığını söyledi.

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    tecavüz Pakistan
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