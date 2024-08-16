Kan donduran olay! Pakistan'a gelen turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı... İşkencenin detayları dehşete düşürdü

MYNET|DIŞ HABERLER Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın G-6 bölgesinde sokak ortasında elleri ve ayakları bağlanmış halde yerde yatan bir kadın fark edildi. Yerel halk tarafından bulunan ve polise haber verilen kadın, tıbbi muayene için hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadın Belçika'dan gelen bir turist olduğunu ve günlerce kaçırılıp toplu tecavüze uğradığını ardından da sokağa atıldığını iddia etti.

Yerel medya, polisin mağdurun iddialarını araştırdıktan sonra bir adamı tutukladığını söyledi. Olaya ilişkin araştırmanın devam ettiği ifade edilirken Belçika Büyükelçiliği'ne ulaşan polis, kadının Pakistan'da olduğuna dair bir kayıt bulunmadığını söyledi.