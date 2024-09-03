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    4. Yunanistan'da da 'minimum tüketim miktarı uygulaması' başlatıldı! "Gözü açılmaya başlayan Yunan esnafı"

    Yunanistan'da da 'minimum tüketim miktarı uygulaması' başlatıldı! "Gözü açılmaya başlayan Yunan esnafı"

    03.09.2024 11:43
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.09.2024 11:43
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    Yunanistan'ın getirdiği kapı vizesi uygulaması sayesinde Türk turistler yaz tatilinde komşuyu mesken tuttu. Özellikle sosyal medyada Yunanistan'daki fiyatların paylaşıldığı gönderiler kısa sürede gündem yaratmayı başarırken bu kez Yunan esnafının ilginç bir uygulamaya adım attığı görüldü. Yunanistan'daki bir plajda da 'minimum tüketim miktarı uygulaması' başlatıldı. Levhadaki Türkçe yazı da sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Yunanistan'daki kapı vizesi uygulamasıyla birlikte Yunanistan Türk turistlerin yaz tatili için tercih ettiği en önemli lokasyonlardan biri haline geldi. Sosyal medyada Yunanistan tatilindeki deneyimlerini sunanların paylaşımları kısa sürede viral olurken kullanıcıların büyük bölümü Yunanistan'daki fiyatların Türkiye'deki fiyatları karşılaştırdığında daha uygun olduğunu vurguladı. Sosyal medyada diyat karşılaştırması paylaşımlarının artması üzerine Yunan esnafı minimum tüketim miktarı uygulamasını başladı.

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    Bir palaja asılan levhada Yunanca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere minimum tüketim miktarının 20 Euro olduğu belirtildi. O anlar sosyal medyada, "Türk turizmi sayesinde ufaktan gözü açılmaya başlayan Yunan esnafı" notu eklendi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O kadar yoğun bir talep var ki uyguladıkları 20 Euro çerez parası" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Senelerdir var" yorumunu yaptı.

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    Yunanistan
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