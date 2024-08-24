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    4. 2016 yılında 40 bin TL'ye aldığı altınları 2024 yılında 800 bin TL'ye sattı! Araba almak için bozdurmuş... Sosyal medyadan yorum yağdı

    2016 yılında 40 bin TL'ye aldığı altınları 2024 yılında 800 bin TL'ye sattı! Araba almak için bozdurmuş... Sosyal medyadan yorum yağdı

    24.08.2024 13:29
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 13:29
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 2016 yılında 40 bin TL'ye aldığı altınları 2024 yılında 800 bin TL'ye sattığını ifade eden bir kullanıcının paylaşımına yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü 8 yıl boyunca saklanan altınlardan kâr edilmediğini söyleyerek, "Sadece zaman kaybetmişsin" yorumunu yaptı.

    Sosyal medyadan paylaşılan 2016 yılında 40 bin TL'ye satın aldığı altınları bozdurarak araba aldığı ifade eden kullanıcının paylaşımı çok konuşuldu. 8 yıl içinde altınların değerinin 800 bin TL'ye ulaştığını ve bu parayla araba aldığını ifade eden kullanıcıya adeta yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü satışı kârlı görmediklerini ifade ederek gönderiye yorum yağdırdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı, "O dönemde aynı altınlarla aynı arabayı alabilirdin bence" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Kâr ettiğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun" yorumunu yaptı.

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