2016 yılında 40 bin TL'ye aldığı altınları 2024 yılında 800 bin TL'ye sattı! Araba almak için bozdurmuş... Sosyal medyadan yorum yağdı

Sosyal medyadan paylaşılan 2016 yılında 40 bin TL'ye satın aldığı altınları bozdurarak araba aldığı ifade eden kullanıcının paylaşımı çok konuşuldu. 8 yıl içinde altınların değerinin 800 bin TL'ye ulaştığını ve bu parayla araba aldığını ifade eden kullanıcıya adeta yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü satışı kârlı görmediklerini ifade ederek gönderiye yorum yağdırdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "O dönemde aynı altınlarla aynı arabayı alabilirdin bence" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Kâr ettiğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun" yorumunu yaptı.