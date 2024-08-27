Kabinde kıyafet denerken kapının altından giren davetsiz misafir komik anlar yaşattı! Sosyal medyada gülümseten anlar...

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir kullanıcısı mağazada kıyafet denemek için kabinlerin yolunu tuttu. Denediği kıyafetlerin ayna karşısında videosunu çeken genç kız tuhaf bir anı kaydedeceğinden habersizdi.

Sesle irkilen genç kız aşağıya doğru baktığında ise küçük bir çocuğun kabinin alt kısmındaki boşluktan içeri doğru süründüğünü fark etti. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hızlı ve bezli" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Erkekler şaşırtmıyor" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Erkekler her yaşta meraklı" yorumunda bulundu.