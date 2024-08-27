Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Kabinde kıyafet denerken kapının altından giren davetsiz misafir komik anlar yaşattı! Sosyal medyada gülümseten anlar...

    Kabinde kıyafet denerken kapının altından giren davetsiz misafir komik anlar yaşattı! Sosyal medyada gülümseten anlar...

    27.08.2024 14:16
    İçerik devam ediyor
    Önerilen Videolar
    Avcılar’da kadına şiddet: Yumrukladı, yerde sürükleyip defalarca sopayla vurdu

    Avcılar’da kadına şiddet: Yumrukladı, yerde sürükleyip defalarca sopayla vurdu

    Balıkesir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

    Balıkesir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

    Mauro Icardi forması hediye edilen Down Sendromlu gencin mutluluk anı

    Mauro Icardi forması hediye edilen Down Sendromlu gencin mutluluk anı

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.08.2024 14:16
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir mağazada kıyafet denediği sırada başına gelen ilginç bir olayı sosyal medyadan paylaşan genç kız görenleri gülümsetti. Kabine bir çocuğun davetsiz misafir olarak girmesi üzerine genç kız önce şaşırdı ardından ise duruma kahkahalarla tepki verdi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir kullanıcısı mağazada kıyafet denemek için kabinlerin yolunu tuttu. Denediği kıyafetlerin ayna karşısında videosunu çeken genç kız tuhaf bir anı kaydedeceğinden habersizdi.

    3

    Sesle irkilen genç kız aşağıya doğru baktığında ise küçük bir çocuğun kabinin alt kısmındaki boşluktan içeri doğru süründüğünü fark etti. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    4

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hızlı ve bezli" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Erkekler şaşırtmıyor" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Erkekler her yaşta meraklı" yorumunda bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Eşinin yanına giren kadına müdahale etti

    Eşinin yanına giren kadına müdahale etti

     Türk turistin İran'da zor anları! 'Ahlak kuralları tahmin ettiğimden daha sıkı'

    Türk turistin İran'da zor anları! 'Ahlak kuralları tahmin ettiğimden daha sıkı'

    Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

    Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

     Korkunç saldırı! Deniz bir anda kana bulandı

    Korkunç saldırı! Deniz bir anda kana bulandı

     Müstehcen dövmesini polis zorla kapattırdI

    Müstehcen dövmesini polis zorla kapattırdI

     Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"

    Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya mağaza
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Kamu bankalarından ilk kez ev alacaklara özel kampanya

    Kamu bankalarından ilk kez ev alacaklara özel kampanya

    Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren maaş kararı!

    Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren maaş kararı!

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Kabine davetsiz misafir! Kapının altından geçti

    Kabine davetsiz misafir! Kapının altından geçti

    Gelin makyajı görenleri şaşkına çevirdi! "Nitelikli dolandırıcılık"

    Gelin makyajı görenleri şaşkına çevirdi! "Nitelikli dolandırıcılık"

    Menüye yapıştırılan fiyatı kaldırdı! Yıllar önceki ücretini görünce şaşırdı

    Menüye yapıştırılan fiyatı kaldırdı! Yıllar önceki ücretini görünce şaşırdı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

    Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

    En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.