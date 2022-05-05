MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner nasıl zayıfladığını açıkladı

Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner nasıl zayıfladığını açıkladı

05.05.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner son haliyle dikkat çekiyordu. Miray Daner formda görüntüsünü borçlu olduğu beslenme alışkanlığı hakkında konuştu.

Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner nasıl zayıfladığını açıkladı

'Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner, hakkında bilinmeyenleri anlattı. 'Medcezir', 'Vatanım Sensin' ve 'Saygı' dizilerinde adından söz ettiren son dönemde ise Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla konuşulan Miray Daner, Re Touch Mag dergisinin mayıs kapağında yer aldı.

Bir süredir Oğulcan Engin ile mutlu bir ilişkisi olan ünlü oyuncu, "Aşk sana ne ifade ediyor, aşkta mantık mı duygular mı ön planda olmalı?" sorusunu şöyle cevapladı:

Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Her ikisi de ölçülü olmalı. Yerine ve duruma göre bazen mantık bazen duygusal kararlarla davranmak, saygıyı yitirmemek sağlıklı bir ilişki için son derece önemli.

drdn

"DİYET YAPMIYORUM"

Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Miray Daner, "Sadece sağlıklı besleniyorum aslında. 'Beslenme alışkanlığımı değiştirdim' diyebilirim. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum, tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Onun dışında özel bir diyet uygulamıyorum" şeklinde konuştu.

Ekran Alıntısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bukalemun paylaşımı olay oldu! 'Ülkemizde...'Bukalemun paylaşımı olay oldu! 'Ülkemizde...'
Kocam telefonda kadınlarla seks yapıyor! Ben de...Kocam telefonda kadınlarla seks yapıyor! Ben de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu çocukların toplatılmasını talep ediyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu çocukların toplatılmasını talep ediyoruz
Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Oğulcan Engin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı

'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı

Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu?

Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu?

Gram altın ve dolar fiyatı tahmini çok şaşırtacak…

Gram altın ve dolar fiyatı tahmini çok şaşırtacak…

İlginizi Çekebilir

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.