Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner nasıl zayıfladığını açıkladı

'Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner, hakkında bilinmeyenleri anlattı. 'Medcezir', 'Vatanım Sensin' ve 'Saygı' dizilerinde adından söz ettiren son dönemde ise Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla konuşulan Miray Daner, Re Touch Mag dergisinin mayıs kapağında yer aldı.

Bir süredir Oğulcan Engin ile mutlu bir ilişkisi olan ünlü oyuncu, "Aşk sana ne ifade ediyor, aşkta mantık mı duygular mı ön planda olmalı?" sorusunu şöyle cevapladı:

Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Her ikisi de ölçülü olmalı. Yerine ve duruma göre bazen mantık bazen duygusal kararlarla davranmak, saygıyı yitirmemek sağlıklı bir ilişki için son derece önemli.

"DİYET YAPMIYORUM"

Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Miray Daner, "Sadece sağlıklı besleniyorum aslında. 'Beslenme alışkanlığımı değiştirdim' diyebilirim. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum, tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Onun dışında özel bir diyet uygulamıyorum" şeklinde konuştu.



